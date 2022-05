Ændringer i KommuneKredits bestyrelse pr. 1. juni 2022

Jf. foreningens vedtægter har der været valg til KommuneKredits bestyrelse for valgperioden 1. juni 2022 til 31. maj 2026.

Valgperioden for KommuneKredits bestyrelse følger valgperioden for kommunalbestyrelser og regionsråd forskudt med 5 måneder. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af kommunerne, 2 af regionerne og 2 uafhængige medlemmer – med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen, revision, økonomi- eller risikostyring – vælges af bestyrelsen.

Følgende udtræder af bestyrelsen pr. 31. maj 2022:

Kaj V. Holm, Uafhængigt medlem

Tidl. Borgmester Lars Krarup, V, Herning Kommune

Regionsrådsmedlem Leila Lindén, A, Region Hovedstaden

Tidl. Borgmester Erik Nielsen, A, Rødovre Kommune

Tidl. Borgmester Hans Toft, C, Gentofte Kommune

Følgende indtræder i bestyrelsen for perioden:

Borgmester Michael Fenger, C, Gentofte Kommune

Borgmester Henrik Hvidesten, V, Ringsted Kommune

Susanne Kure, uafhængigt medlem

Regionsrådsmedlem Tormod Olsen, Ø, Region Hovedstaden

Borgmester Peter Sørensen, A, Horsens Kommune

Bestyrelsen vil herefter bestå af:

Birgit Aagaard-Svendsen, uafhængigt medlem*

Borgmester Michael Fenger, C, Gentofte Kommune

Regionsrådsmedlem Martin Geertsen, V, Region Hovedstaden

Borgmester Henrik Hvidesten, V, Ringsted Kommune

Borgmester Mikael Klitgaard, V, Brønderslev Kommune

Susanne Kure, uafhængigt medlem

Borgmester Erik Lauritzen, A, Sønderborg Kommune

Borgmester Thomas Lykke Pedersen, A, Fredensborg Kommune

Regionsrådsmedlem Tormod Olsen, Ø, Region Hovedstaden

Borgmester Peter Sørensen, A, Horsens Kommune

*Det ene uafhængige medlems valgperiode er forskudt fra resten af bestyrelsen med 2 år.

Den nye bestyrelse har sit konstituerende møde den 2. juni 2022.

Kontakt: Adm. Dir. Jens Lundager, telefon 33 69 76 22

