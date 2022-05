Assemblée Générale Mixte de McPhy : approbation de l’ensemble des résolutions

French English

Nomination de Laëtitia Peyrat comme Directrice Juridique & Secrétaire du Conseil et de Benoît Barrière en qualité de Chief Technology Officer

La Motte-Fanjas, le 19 mai 2022 – 17h45 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) (la « Société »), informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte (l’« Assemblée ») s’est tenue ce jour à 11 heures sous la présidence de Luc Poyer, Président du Conseil d’administration de la Société.

L’Assemblée a adopté l’ensemble des résolutions proposées. Le résultat consolidé du vote par résolution et le procès-verbal de l’Assemblée seront disponibles sur le site Internet de la Société.

La Société souhaite remercier l’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour leur engagement et leur soutien.

Par ailleurs, la Société annonce la nomination de Laëtitia Peyrat comme Directrice Juridique & Secrétaire du Conseil et de Benoît Barrière en qualité de Chief Technology Officer (CTO), tous les deux intégrant le Comité Exécutif.

Laëtitia Peyrat dirigera la fonction juridique et, à ce titre, définira la stratégie juridique de McPhy en cohérence avec la vision, la culture d'entreprise et les objectifs de croissance du Groupe.

Benoît Barrière sera basé à Wildau (Allemagne) et aura la responsabilité globale de l'ingénierie de projet, du développement de produits et de la R&D pour toutes les activités.

Prochain rendez-vous de communication financière

Résultats semestriels, le 28 juillet 2022, après clôture des marchés

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu









Pièce jointe