Le Collège CDI lance un programme de bourses d’études totalisant 500 000 $ pour les étudiants autochtones en partenariat avec Indspire

English French

NORTH YORK, Ontario, 19 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Collège CDI s'est associé à Indspire, un organisme de bienfaisance autochtone national, pour offrir un montant d’un demi-million de dollars en bourses d’études à des étudiants autochtones sur une période de quatre ans. Le gouvernement fédéral versera une somme équivalente pour un financement total d'un million de dollars.

Dans le but commun de combler l’écart en matière d’éducation existant entre les étudiants autochtones et les étudiants non autochtones, des représentants du Collège CDI et d'Indspire ont officialisé ce partenariat lors d'une cérémonie de lancement qui s’est tenue au campus du Collège CDI situé à North York le 16 mai 2022.

Lors de cette cérémonie, le président et directeur général d'Indspire, Mike DeGagné, a souligné que ce partenariat devrait profiter à plus d’une centaine d’étudiants autochtones au cours des quatre prochaines années. « L’octroi de ces bourses constitue la pierre angulaire de ce partenariat national entre le Collège CDI et Indspire et vise à assurer la réussite des étudiants inuits, métis et des Premières nations », a déclaré M. DeGagné. « Ces bourses sont importantes pour que les étudiants autochtones aient les moyens financiers leur permettant de compléter leurs études et d’entreprendre des carrières enrichissantes dans les secteurs qui les passionnent. »

Le Collège CDI reconnaît qu'une étape clé dans le processus de réconciliation est l'élimination des écarts d'éducation entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non autochtones comme l'indiquent les principes de réconciliation de la Commission de vérité et de réconciliation de 2015.

Dans le cadre de son engagement à faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones, le Collège CDI amasse annuellement des fonds lors de la Journée du chandail orange et participe à la sensibilisation à l’égard des effets du système de pensionnats sur les communautés et la culture autochtones. Anoush Kazarian, directeur régional du Collège CDI en Ontario, a déclaré que le nouveau partenariat avec Indspire permettra à la communauté du Collège CDI de mieux connaître la réalité des Autochtones et de combler un vide éducatif. « Outre la sensibilisation, la reconnaissance et les fonds que nous recueillons, ce qui importe les plus pour moi, en tant qu'éducateur, est la conversation que nous amorçons et les leçons que nous pouvons tirer de nos étudiants, de notre personnel et des autres membres de la communauté autochtone », a déclaré M. Kazarian.

Les futurs étudiants peuvent poser leur candidature pour les bourses d'études sur le site Web d’Indspire.





Le Collège CDI s’illustre depuis 50 ans parmi les établissements de formation collégiale et professionnelle les plus reconnus au Canada. Avec ses 23 campus répartis à travers le pays, le Collège CDI offre une multitude de programmes de formation aussi bien en français qu’en anglais et croit à l’enrichissement des communautés où nous vivons, travaillons et étudions.

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour qu'à long terme, elle leur apporte des avantages ainsi qu'à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire offre des bourses, fait la prestation de programmes et partage diverses ressources afin que les étudiants des Premières Nations, inuits et métis tirent entièrement parti de leur potentiel. En 2020-2021, Indspire a versé plus de 20 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis du Canada à travers 6 245 bourses d'études.

Pour plus d'information :

Laura Guzman

Directrice des relations communautaires

laura.guzman@campus-support.ca

604 500-2879

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c7eaffd-ae17-41d6-8d79-ac2c6375b00c/fr