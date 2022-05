Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-mars 2022

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2022. Bolaget redovisar en försäljning på 419 (208) TSEK och ett rörelseresultat på -1 342 (-528) TSEK.



Göran Folkesson, VD kommenterar situationen i VD:ordet;

”I veckan hade New Dehli en temperatur på 49,2 grader samtidigt som EU presenterade statistik som visade att utsläppen nu är tillbaka på högre nivåer än före pandemin. Ekonomisk tillväxt driver fortfarande utsläppsökningar. Dessutom presenterade FN organet WMO sin årsrapport och generalsekreterare Guterre kommenterade: ”Today's State of the Climate report is a dismal litany of humanity's failure to tackle climate disruption.”

Takten i omställningen måste öka.

Europa

Inom EU har de 100 städerna som skall vara klimatneutrala 2030 nu utsetts. Dessa städer representerar 14% av EU:s befolkning vilket är ett stort steg framåt. I Sverige är städerna; Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Gävle och Umeå. Det innefattar c:a 23% av Sveriges befolkning. Som jag tidigare sagt, ser jag detta EU-projekt som en gigantisk affärsmöjlighet för Clean Motion. En enkel beräkning ger att den här satsningen skapar ett behov av att ersätta 35 miljoner bilar och 5 miljoner lätta lastbilar och skåpbilar med elfordon på 7,5 år! Min enda invändning är att planeringsprocessen är alldeles för lång, detta ”Mission” inspirerat av amerikanska rymdprogrammet är nu inne på sitt tredje år utan konkreta åtgärder.

Indien

I veckans nummer av ”The Economist” handlar ledaren om Indiens möjligheter och utmaningar. Omslaget pryds av en bild där premiärminister Moodi flyger fram i en Zbee över en mängd äldre fordon. Jag är stolt över att man valt en Zbee som symbol för det teknikskifte som kan driva Indien i framtiden

Taxiflottan med Zbee i Indien är nu återstartad. Arbete pågår för att få in kapital för att kunna starta lokal produktion av Zbee. Dessutom har projektet för att implementera Bzzt logistik-plattform och App i Indien återupptagits.

Nytt fordon

Utvecklingen av vårt nya fordon med arbetsnamnet Re:volt fortskrider med bra intensitet. Det finns väsentliga utmaningar avseende komponentförsörjning men vi ser det fortfarande som möjligt att leverera de första kundfordonen under slutet av året. Arbete pågår också intensivt tillsammans med våra tidiga partners för att optimera fordonet för deras verksamhet. Jag ser att vi kommer att ha ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande för stadstransporter och ser framför mig 100 städer i Europa där gatubuller och sot har ersatts av fågelkvitter och klar luft att andas i.”

Rapporten i sin helhet bifogas.

