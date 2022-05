NetAlly lance le premier analyseur portatif de l'industrie pour les tests Wi-Fi 6/6E

French German

COLORADO SPRINGS, Colorado, 19 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly, innovateur de premier plan dans le domaine des solutions de test et d'analyse Ethernet et Wi-Fi, a annoncé aujourd'hui la disponibilité prochaine, le 8 juin 2022, du premier instrument de test portable des réseaux Wi-Fi 6/6E de l'industrie avec le dernier modèle de son analyseur de réseau portable EtherScope® nXG.



« Le Wi-Fi 6/6E apporte une myriade d'avantages allant du spectre de 6 GHz sur site vert à la norme de sécurité obligatoire WPA3/OWE », a déclaré James Kahkoska, directeur technologique de NetAlly. « EtherScope nXG a été entièrement mis à jour avec de nouveaux logiciels et composants matériels pour assurer la connectivité, le provisionnement et la surveillance des nouveaux protocoles et fréquences Wi-Fi, en plus de toutes les technologies Wi-Fi existantes. »

Mais pour réussir, les déploiements Wi-Fi 6/6E demandent plus que la simple visibilité de la signalisation Wi-Fi, car les points d'accès requièrent des vitesses de liaison de plusieurs gigabits et une alimentation PoE plus élevée. En plus des capacités de lecture et de connectivité Wi-Fi 6/6E, EtherScope fournit un test de charge TruPower® complet de 90 watts et des tests de performance NBASE-T LANBERT™ pour garantir à la fois une puissance à toute épreuve et la signalisation des nouveaux points d'accès déployés.

M. Kahkoska poursuit : « Que ce soit l'offre d'une visibilité sur la réduction des rapports de voisinage et le provisionnement multi-BSSID, l'étude de la couverture, de la capacité et des performances du 6 GHz avec AirMapper® (le logiciel d'étude et de cartographie thermique de site basé sur le cloud de NetAlly), ou encore la qualification à la transmission terrestre 2.5GBASE-T via les câbles Cat5 existant, EtherScope est le seul outil à garantir tous les aspects de votre réseau à mesure que vous vous aventurez dans le nouveau spectre. »

Rowell Dionicio, directeur général de Packet6, spécialisé dans les solutions Wi-Fi d'entreprise, a déclaré : « Le Wi-Fi 6/6E apporte une multitude de complexités à nos réseaux Wi-Fi. Je suis stupéfait par la vitesse d'innovation de NetAlly pour produire un outil portatif qui prépare les ingénieurs réseau à la prochaine génération du Wi-Fi. Avec un outil comme EtherScope nXG, je suis absolument confiant dans la compréhension et la validation des dernières technologies et fonctionnalités de notre industrie. »

Mike Parrottino, PDG de NetAlly, a ajouté : « L'EtherScope nXG Wi-Fi 6/6E est le dernier d'une longue gamme de "produits avant-gardistes" pour notre société. Il y a vingt ans, nous avons lancé WaveRunner, le premier testeur Wi-Fi portable de l'industrie. Aujourd'hui encore, avec le dernier EtherScope, NetAlly met une fois de plus une visibilité essentielle de cette nouvelle technologie entre les mains de nos clients. »

Les propriétaires actuels d'EtherScope nXG pourront profiter du programme de fidélité client de NetAlly pour acquérir cette nouvelle technologie moyennant une remise significative. Pour tout complément d'information sur le Wi-Fi 6/6E et l'expert en réseau portable EtherScope nXG, veuillez consulter la page https://www.netally.com/wifi-6e/.

À propos de NetAlly

La gamme de solutions de test de réseau et d'analyse de NetAlly® aide les ingénieurs et les techniciens de réseau à mieux déployer, gérer et entretenir les réseaux câblés et sans fil complexes d'aujourd'hui depuis des décennies. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable de l'industrie en 1993, NetAlly continue de définir la norme en matière d'analyse mobile de réseau. Avec des outils tels qu'EtherScope™ nXG, AirMagnet®, LinkRunner®, LinkSprinter®, AirCheck™ et Link-Live®, NetAlly simplifie la complexité des tests réseau, offre une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et permet une collaboration transparente entre le personnel du site et les experts œuvrant à distance. Pour en savoir plus et découvrir comment NetAlly aide les professionnels des réseaux à accomplir leurs tâches rapidement, rendez-vous sur https://netally.com ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ou YouTube.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7982d714-454b-4b06-9845-f0da871004d0