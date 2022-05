Communiqué Orange - Jacques Aschenbroich est nommé Président non-exécutif du groupe Orange

English French

Paris, le 19 mai 2022

Jacques Aschenbroich est nommé Président non-exécutif du groupe Orange

L’Assemblée générale des actionnaires, qui s’est tenue aujourd’hui sous la présidence de Stéphane Richard, a voté en faveur de la nomination comme administrateurs indépendants de Jacques Aschenbroich et de Valérie Beaulieu-James pour une période de quatre ans. Le Conseil d’administration d’Orange, qui s'est réuni à la suite, a élu Jacques Aschenbroich Président non-exécutif du Conseil d’administration du Groupe. Il a confirmé Christel Heydemann comme Directrice générale et Ramon Fernandez comme Directeur général délégué.

A cette occasion, Jacques Aschenbroich s’est félicité du soutien de l’ensemble des parties prenantes d’Orange. Par ailleurs, il a tenu à féliciter Valérie Beaulieu-James pour son élection comme administratrice, Christel Heydemann pour son renouvellement en tant que Directrice générale d’Orange et Ramon Fernandez comme Directeur général délégué.

Il s’est engagé à travailler avec l’ensemble des membres du Conseil d’administration pour rendre exemplaire la nouvelle gouvernance dissociée d’Orange, et au succès de la nouvelle équipe dirigeante. Enfin, il a tenu à remercier Stéphane Richard, qui arrive aujourd’hui à la fin de son mandat de Président d’Orange, pour son engagement à la tête du Groupe depuis douze ans.

L’ensemble des résolutions présentées ont été votées par les actionnaires. Le résultat des votes est disponible à l’adresse https://www.orange.com/fr/assemblee-generale.

La politique de rémunération 2022 ex ante n’a été votée qu’à 50,55 %. Les critiques exprimées, de natures différentes selon les investisseurs, ont conduit un grand nombre d’investisseurs à ne pas pouvoir voter « pour » cette résolution unique, ou bien à s’abstenir.

Le Conseil d’administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée générale a pris acte de ce vote plus faible qu’usuellement en faveur de la politique de rémunération dite « ex ante », et a analysé les différents types de reproches formulés à son encontre. Le Conseil a également pris acte de la renonciation de Stéphane Richard, annoncée mardi 17 mai, à percevoir la rémunération exceptionnelle que le Conseil avait proposé de lui attribuer au titre de 2022.

Il s’engage à présenter l’an prochain une politique de rémunération sous forme de résolutions dissociées pour chacun des dirigeants mandataires sociaux, et a demandé au Comité de gouvernance et de responsabilité sociale & environnementale de lui faire part de toute proposition de nature à améliorer encore le dialogue entre l’entreprise et tous les actionnaires.

Enfin, au terme de ce processus de renouvellement de la gouvernance, le taux d’indépendance du Conseil d’administration d’Orange, au sens du code Afep-Medef, sera de 63,63 %. En matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes, le taux de féminisation du Conseil d’administration se monte à 45 %, conformément aux dispositions légales applicables en la matière (donc en excluant les trois administrateurs salariés et l’administratrice représentant les salariés actionnaires).

Biographie de Jacques Aschenbroich

Jacques Aschenbroich est Président du Conseil d’administration d’Orange et Président du Conseil d’administration de Valeo. Auparavant, il a été Directeur général du Groupe Valeo de mars 2009 jusqu’au février 2016, puis Président-Directeur général jusqu’au janvier 2022. Il a une expérience diversifiée, acquise dans des postes de direction de grands groupes industriels, en France et à l’étranger, et dans la haute fonction publique.

Avant de rejoindre Valeo, cet ingénieur diplômé du Corps des mines, a exercé plusieurs fonctions dans l’administration et a été au cabinet du Premier ministre en 1987 et 1988. Il a ensuite mené une carrière industrielle au sein du groupe Saint-Gobain de 1988 à 2008. Après avoir dirigé les filiales au Brésil et en Allemagne, il a pris la Direction de la Branche Vitrage de la Compagnie de Saint-Gobain et la présidence de Saint-Gobain Vitrage en 1996. Puis, aux fonctions de Directeur général adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain d’octobre 2001 à décembre 2008, il a en particulier dirigé les Pôles Vitrage et Matériaux haute performance à partir de janvier 2007, et dirigé les opérations du Groupe aux États-Unis en tant que Directeur de Saint-Gobain Corporation et Délégué général pour les États-Unis et le Canada à partir du 1er septembre 2007.

Jacques Aschenbroich est anciennement administrateur de Veolia Environnement et il siège actuellement au conseil d’administration de BNP Paribas et de TotalEnergies. Jacques Aschenbroich est également Président du conseil d’administration de l’Ecole des Mines de Paris et co-Président du Club d’affaires franco-japonais.

Des photos sont disponibles sur la médiathèque du Groupe, ici.

Biographie de Valérie Beaulieu ‑ James

Valérie Beaulieu‑James, née en 1967, est Directrice exécutive en charge des ventes et du marketing du groupe Adecco depuis le 16 novembre 2020. Valérie Beaulieu a commencé sa carrière en tant que journaliste à Radio France et au quotidien français Ouest France. Elle a été Directrice du marketing chez ECS‑Allium de 1991 à 1996. Valérie Beaulieu‑James est ensuite entrée chez Microsoft où elle a occupé durant plus de 20 ans divers postes de direction dans le domaine du marketing et des ventes en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Elle a notamment endossé, depuis 1996, les fonctions de COO et CMO de l’activité Publicité, de directrice générale de l’Asie‑Pacifique pour les partenaires et les petites et moyennes entreprises et enfin, d’octobre 2018 à octobre 2020, de directrice du marketing de Microsoft US. Depuis janvier 2015, Valérie Beaulieu‑James est Conseiller du Commerce Extérieur de la France. Elle est également administratrice et membre du Comité d’audit et des risques d’ISS A/S depuis avril 2020. Depuis le 19 mai 2022, elle est administratrice chez Orange. Valerie Beaulieu‑James est titulaire d’une maîtrise d’anglais de l’Université de Haute‑Bretagne et d’un diplôme de commerce international de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion.

