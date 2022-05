English French

Point d’actualité sur Hinkley Point C

Une revue du calendrier et du coût de la construction des deux réacteurs nucléaires de Hinkley Point C vient d'être finalisée1, et aboutit aux conclusions suivantes :

Le démarrage de la production d'électricité de l'unité 1 est désormais prévu en juin 2027. Le risque de report de la livraison des deux unités est évalué à 15 mois, en supposant l'absence de nouvelle vague pandémique et d'effet additionnel de la guerre en Ukraine 2 .

. Le coût à terminaison du projet est estimé entre 25 et 26 milliards de livres sterling 20153. Aux termes du contrat pour différence (CFD), l'évolution du coût à terminaison est sans effet sur les consommateurs au Royaume-Uni.

Pendant les deux ans de pandémie, le projet a continué sans interruption. L'intégrité de la chaîne d'approvisionnement a été préservée et de nombreux jalons ont été franchis. Toutefois, les personnes, les ressources et la chaîne d'approvisionnement ont été mises à rude épreuve et leur efficacité a été limitée. De plus, le volume d'études et de travaux de génie civil, et le coût de ces travaux et en particulier des ouvrages maritimes, ont augmenté.

Le prochain jalon est la pose du dôme sur l'unité 1, prévue au 2ème trimestre 2023.

1 La revue a pris en compte les principaux aspects du projet. Le calendrier et les coûts des travaux électromécaniques et des essais finaux n'ont pas été revus.

2 Au total, le projet a été retardé de 18 mois depuis le début de la construction en 2016, principalement à cause du Covid-19. Voir également le communiqué de presse du 27 janvier 2021.

3 Coûts nets des plans d'action opérationnels en livres sterling de 2015, hors intérêts intercalaires, à un taux de change de référence du projet de 1 livre sterling = 1,23 euros.

