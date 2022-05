Advance Local adalah Pelanggan Baru Sophi.io

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TORONTO, May 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Advance Local, salah satu grup media terbesar di Amerika Serikat yang mengoperasikan 10 organisasi berita dan informasi terkemuka serta menjangkau 55 juta orang per bulan, telah mencapai target langganan mereka hingga empat kali lipat dengan menggunakan Sophi Content Paywall Engine. Advance Local yang dihadapkan dengan tekanan iklan yang diperburuk dengan virus corona mengalami kenaikan konversi langganan sebesar 45% dengan menggunakan Sophi.io, suatu platform otomatisasi, pengoptimalan, dan prediksi yang didukung AI yang dikembangkan oleh The Globe and Mail. Kesuksesan mereka menggunakan Sophi juga telah menjadikannya sebagai salah satu finalis dalam Digiday Media Awards, yang diumumkan pekan ini.



Neil Katz, Chief Customer Officer di Advance Local, berkata, “Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana Sophi dapat membantu kami sehingga kami menguji Sophi Content Paywall di salah satu situs terbesar kami. Hasilnya sungguh transformatif. Kami sebelumnya mengharapkan kenaikan 10% pada rasio konversi, tetapi Sophi justru memberikan hasil hingga empat kali lipat. Kami terus meluncurkan solusi Sophi di lebih banyak situs kami pada saat ini.”

Advance mulai menggunakan Sophi Content Paywall Engine di salah situs terbesar mereka, cleveland.com, untuk mendapatkan data yang lebih baik tentang nilai konten mereka dan memacu bisnis langganan baru mereka. Teknologi tersebut menggunakan natural language processing (NLP) tingkat lanjut untuk menganalisis setiap bagian konten dan memilih artikel mana akan ditempatkan di belakang penghalang konten berbayar (paywall). Teknologi tersebut hanya memilih artikel yang memberikan peluang pendapatan langganan lebih besar daripada pendapatan iklan yang hilang.

Dalam suatu eksperimen, Advance bisa melihat bagaimana performa Sophi yang berjalan berdampingan dengan penghalang konten berbayar mereka saat ini. Sophi menghadirkan kurang lebih penghalang konten berbayar dalam jumlah yang sama dan menghasilkan total kenaikan rasio konversi sebesar 45%, sekaligus juga mengungkap beberapa kantong konten yang tidak diperkirakan editor akan mendatangkan langganan.

John Hassell, Senior Vice President dan Editorial Director di Advance Local, berkata, “Kami ingin melihat apakah penghalang konten berbayar Sophi dapat menaikkan akuisisi pelanggan sebesar 10% dan nyatanya hasilnya jauh melampaui target. Kami merasa puas dengan platform tersebut dan cara platform tersebut dalam menunjukkan seberapa berharga konten editorial kami bagi audiens kami.”

Advance Local juga merupakan salah satu finalis dalam Digiday Media Awards, dalam kategori Best Subscription atau Membership Product, berkat karya mereka yang menggunakan Sophi Content Paywall Engine.

“Advance Local adalah organisasi yang sangat inovatif yang kami amati mendobrak batasan, dan kami sangat gembira dapat bekerja sama dengan mereka,” ujar Mike O’Neill, Co-Founder dan CEO of Sophi.io. “Kami melihat manfaat luar biasa dari penghalang konten berbayar yang telah diimplementasikan oleh mereka, dan kami senang dapat memperkenalkan beberapa teknologi mutakhir lainnya ke merek yang sangat terkemuka ini.”

Tentang Advance Local

Advance Local (www.advancelocal.com) adalah salah satu grup media terbesar di Amerika Serikat. Grup ini mengoperasikan 10 organisasi berita dan informasi terkemuka serta menjangkau 55 juta orang per bulan di berbagai platform melalui konten jurnalismenya yang bermutu tinggi. Grup ini bertekad menyediakan konten jurnalisme lokal yang tak tertandingi dan meningkatkan taraf hidup jutaan orang.

Tentang Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) dikembangkan oleh The Globe and Mail untuk membantu penerbit konten membuat keputusan penting dan taktis. Platform ini adalah rangkaian solusi otomatisasi, pengoptimalan, dan prediksi yang didukung AI dan ML yang mencakup Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls, dan Sophi for First Party Data. Sophi juga mendukung laydown otomatis sekali klik untuk penerbitan cetak bebas templat. Sophi dirancang untuk meningkatkan metrik paling penting bagi bisnis Anda, seperti retensi dan akuisisi, keterlibatan, keterkinian, frekuensi serta volume pelanggan.