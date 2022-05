Advance Local เป็นลูกค้าใหม่ของ Sophi.io

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

โตรอนโต, May 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Advance Local หนึ่งในกลุ่มสื่อที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐซึ่งดำเนินการองค์กรด้านข่าวและข้อมูลชั้นนำ 10 แห่ง และเข้าถึงผู้คน 55 ล้านคนทุกเดือน ได้มีผู้สมัครใช้บริการมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ถึงสี่เท่าโดยใช้ Sophi Content Paywall Engine Advance Local ซึ่งประสบกับความกดดันด้านการโฆษณาด้วยผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าได้เพิ่มยอดผู้สมัครใช้บริการถึง 45% โดยใช้Sophi.ioซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ควบคุม ปรับข้อมูล และคาดการณ์โดย AI ซึ่งพัฒนาโดย The Globe and Mail ความสำเร็จร่วมกับ Sophi ยังช่วยให้กลุ่มบริษัทดังกล่าวได้เข้าชิงรางวัล Digiday Media Awards ซึ่งจะประกาศผลในสัปดาห์นี้



Neil Katz ผู้อำนวยการแผนกเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของ Advance Local กล่าวว่า “เราต้องการทราบว่า Sophi จะสามารถช่วยเราให้ไปได้ไกลเพียงใด ดังนั้น เราจึงทดสอบการใช้งาน Sophi Content Paywall ที่ไซต์ขนาดใหญ่ที่สุดของเราแห่งหนึ่ง ผลที่ได้รับคือสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เราคาดว่าจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 10% และ Sophi สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่านั้นถึงสี่เท่า เรามุ่งมั่นที่จะใช้ระบบของ Sophi ในไซต์อื่น ๆ ของเรา”

Advance เริ่มใช้ Sophi Content Paywall Engine ที่ cleveland.com ซึ่งเป็นไซต์ที่ใหญ่ที่สุดไซต์หนึ่งของบริษัท เพื่อรับข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของตนและเพิ่มผู้สมัครใช้บริการรายใหม่ เทคโนโลยีดังกล่าวใช้การประมวลผลภาษากลางขั้นสูง (natural language processing หรือ NLP) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียดและเลือกว่าจะบทความใดบ้างที่ต้องเสียค่ารับชม โดยจะเลือกเฉพาะบทความที่รายรับจากการสมัครใช้บริการนั้นมากกว่าค่าโฆษณา

ในระหว่างการทดลองซึ่ง Advance ได้เห็นวิธีการทำงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องเสียเงินของ Sophi โดย Sophi ได้จัดทำเนื้อหาที่ต้องชำระค่าชมในปริมาณเท่าเดิมและสร้างอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได้ 45% ในขณะที่ได้ทราบข้อมูลว่าเนื้อหาที่บรรณาธิการไม่คิดว่าจะเป็นที่สนใจนั้นก็กลับสร้างผู้สมัครใช้บริการได้

John Hassell รองประธานอาวุโสและ ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการของ Advance Local กล่าวว่า “เราต้องการทราบว่าเนื้อหาที่ต้องชำระค่าชมของ Sophi สามารถเพิ่มผู้สมัครใช้บริการได้ 10% หรือไม่ และก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย เรารู้สึกดีเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและวิธีการที่แสดงให้เราทราบว่าเนื้อหาจากกองบรรณาธิการมีคุณค่าแค่ไหนสำหรับผู้รับชม

Advance Local ยังผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการชิงรางวัลDigiday Media Awards ในสาขาผลิตภัณฑ์ที่มีการสมัครสมาชิกดีที่สุด สำหรับการทำงานโดยใช้ Sophi Content Paywall Engine

“Advance Local เป็นองค์กรที่เปี่ยมนวัตกรรมอย่างมากที่เราได้เห็นการสร้างมาตรฐานใหม่ และเราตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับองค์กรดังกล่าว” Mike O’Neill ผู้ก่อตั้งร่วมและ CEO ของ Sophi.io. กล่าว “เราเห็นคุณค่าต่าง ๆ อันยอดเยี่ยมจากการเสียเงินเพื่อเข้าชมและเราตื่นเต้นที่จะได้แนะนำเทคโนโลยีอันยอดเยี่ยมอื่น ๆ”

เกี่ยวกับ Advance Local

Advance Local (www.advancelocal.com) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทสื่อที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ โดยดำเนินการองค์กรด้านข่าวและข้อมูลชั้นนำ 10 แห่ง และเข้าถึงผู้คนจากแพลตฟอร์ต่าง ๆ 55 ล้านคนทุกเดือนในแพลตฟอร์มอันหลากหลายด้วยงานเขียนขั้นสูง บริษัทดังกล่าวมุ่งเน้นที่งานเขียนท้องถิ่นที่ช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้คนหลายล้าน

เกี่ยวกับ Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีที่สำคัญ มันเป็นชุดระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ ML ซึ่งเป็นโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพและการคาดการณ์ซึ่งรวมถึง Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls และ Sophi for First Party Data Sophi ยังช่วยให้สามารถทำการจัดวางการพิมพ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ใช้เทมเพลตด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว Sophi ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเมตริกที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด เช่น การรักษาผู้สมัครสมาชิกและการเข้าซื้อกิจการ การมีส่วนร่วม ความใหม่ ความถี่และปริมาณ