Advance Local是Sophi.io的新客户

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多伦多, May 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Advance Local是美国最大的媒体集团之一，运营10家领先的新闻和信息组织，每月触达5500万受众。该集团使用Sophi的内容付费墙引擎（Sophi Content Paywall Engine）实现了订阅量增长三倍的目标。面对因新冠病毒而加剧的广告压力，Advance Local利用Sophi.io将订阅转换率提升了45%。Sophi.io是由《环球邮报》（The Globe and Mail）开发的人工智能型业务自动化、优化和预测平台。Advance Local使用Sophi所取得的成功还使他们进入了本周宣布的“Digiday媒体奖”决赛名单。



Advance Local首席客户官Neil Katz表示：“我们希望看到Sophi能为我们带来多大程度的帮助，因此我们在我们最大的一个网站上对Sophi内容付费墙进行了测试。测试结果具有变革意义。我们的初衷是将转换率提高10%，而Sophi给出的结果超出了4倍。此时此刻，我们正在持续不断地在更多网站部署Sophi解决方案。”

Advance在其最大的网站cleveland.com上开始使用Sophi内容付费墙引擎，以便更好地了解其内容的价值并推动新的订阅业务。该技术使用先进的自然语言处理技术（NLP）来分析每一条内容，并选择需要放置在付费墙背后的文章。该技术仅选择那些订阅收入能够超过广告收入的文章。

在一项试验中，Advance可以看到Sophi如何与他们现有的付费墙同台竞技。Sophi提供了大致相同数量的付费墙，在总转换速率方面实现了45%的提升，同时还发现了一些编辑们未预测到能够引发订阅的内容。

Advance Local高级副总裁兼编辑总监John Hassell表示：“我们原希望看看Sophi内容付费墙能否将订购用户转换率提升10%，但它最终远远超越了这个目标。该平台的功能，以及它向我们展示我们的编辑内容对于受众具有极高价值的方式，都令我们非常满意。”

Advance Local还是Digiday媒体奖的决赛选手，该奖项属于“最佳订阅”或“会员产品”类别，用于表彰他们使用Sophi内容付费墙引擎所做的工作。

Sophi.io联合创始人兼首席执行官Mike O’Neill表示：“Advance Local是一家极具创新性的组织，我们看到这家公司不断突破边界，非常高兴能与他们合作。我们看到他们部署的内容付费墙带来很高的价值，我们也很高兴能够将其他尖端技术引入这一非常强大的品牌。”

关于Advance Local

Advance Local（www.advancelocal.com）是美国最大的媒体集团之一。该集团运营10家领先的新闻和信息机构，每月通过高质量的新闻报道在多个平台触达5500万受众。该集团致力于提供最佳的当地新闻报道，以此改善数百万人的生活。

关于Sophi.io

Sophi.io（https://www.sophi.io）由The Globe and Mail开发，以帮助内容出版商作出重要的战略和战术决策。它是一套由人工智能和机器学习驱动的自动化、优化和预测解决方案，包括Sophi Site Automation、Sophi for Paywalls和Sophi for First Party Data。Sophi还为无模板印刷出版的自动排版提供一键式支持。Sophi的设计目标是改善对您业务而言最为重要的指标，如订户保有和获取、参与度、近期造访、频率和数量。