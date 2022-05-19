Advance Local 成為 Sophi.io 客戶

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多倫多, May 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Advance Local 是美國十大新聞和資訊組織之一，經營 10 家頂尖新聞和資訊機構，每月接觸 5,500 萬人，剛透過 Sophi Content Paywall Engine 實現四倍的訂閱目標。面對冠狀病毒病加劇的廣告壓力，Advance Local 透過使用 由The Globe and Mail 開發的人工智能自動化、優化和預測平台 Sophi.io，最近提高了 45% 的訂閱率。他們使用 Sophi 的成功亦讓他們成為剛於本週公佈的 Digiday Media Awards 決賽入圍者。



Advance Local 客戶總監 Neil Katz 說：「我們希望看到 Sophi 能帶我們走得多遠，因此我們在公司最大的網站之一上測試 Sophi Content Paywall。結果甚具變革性。我們原本希望轉換率能提高 10%，而 Sophi 交付出四次成果。在我們說話這一刻，我們仍繼續在公司更多網站陸續推出 Sophi 解決方案。」

Advance 開始在其最大網站之一 cleveland.com 上使用 Sophi Content Paywall Engine，以加深了解他們的內容價值，並促進他們新的訂閱業務。該技術運用先進的自然語言處理 (NLP) 來分析每一項內容，並選擇將哪篇文章放在付費牆後。系統只會選擇訂閱收入機會超過廣告收入的文章。

在一個實驗中，Advance 可以看到 Sophi 如何與他們現有的付費牆公平比較，其中 Sophi 顯示大約相同數量的付費牆，並產生了總轉換率 45% 的上升，同時顯示編輯沒有預料會產生訂閱的各種內容。

Advance Local 高級副總裁兼編輯總監 John Hassell 說：「我們希望看看 Sophi 的內容付費牆能否增加 10% 的訂閱者收獲，但結果實在出人意表。我們對該平台的感覺良好，而它也向我們的讀者展示我們的編輯內容非常重要。」

Advance Local 亦因為他們使用 Sophi Content Paywall Engine 的工作，而成為 Digiday Media Awards 在 Best Subscription or Membership Product 類別的決賽入圍者。

Sophi.io 的聯合創始人兼行政總裁 Mike O’Neill 說：「Advance Local 是一個我們看到不斷突破界限、令人難以置信的創新組織，能與他們合作，我們非常興奮。我們看到他們實施內容付費牆後帶來的價值，而我們很高興能將其他尖端技術引入這個非常強大的品牌中。」

關於 Advance Local

Advance Local (www.advancelocal.com) 是美國最大的媒體團體之一。該公司經營 10 家頂尖新聞和資訊機構，每月在多個平台上透過優質新聞接觸 5,500 萬名人。他們致力於無與倫比的本地新聞，致力改善數百萬人的生活。

關於 Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) 由 Globe and Mail 開發，旨在協助內容出版商作出重要的策略和戰術決策。它是由人工智能和機器學習驅動的自動化、優化和預測解決方案套件，包括 Sophi Site Automation、Sophi for Paywalls 和 Sophi for First Party Data。Sophi 還為無範本印刷出版提供一鍵式自動版面。Sophi 旨在改善您的業務中最重要的指標，例如訂戶保留及獲取、參與度、近期程度、頻率及流量。