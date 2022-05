English French Dutch

Ageas acquiert une participation majoritaire dans la

co-entreprise indienne d’assurance Vie Ageas Federal Life

Ageas annonce aujourd’hui la signature d’un accord en vue d’acquérir la participation de 25 % d’IDBI Bank dans la co-entreprise d’assurance Vie indienne Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. (AFLIC).

Cette opération portera la participation d’Ageas dans la co-entreprise qu’elle exploite actuellement avec IDBI Bank et Federal Bank à 74 %. Federal Bank conserve une participation de 26 % dans AFLIC. IDBI se retire de l’actionnariat mais reste un partenaire de distribution. Cette transaction marque une deuxième étape pour Ageas après l’augmentation de sa participation de 26 % à 49 % en décembre 2020 (voir le communiqué de presse correspondant).

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie d’Ageas, qui vise un développement dans les régions où elle est déjà présente ainsi que sur les marchés prometteurs à faible taux de pénétration de l’assurance et à fort potentiel de croissance, comme le marché indien de l’assurance Vie.

Ageas versera à IDBI Bank une contrepartie totale d’INR 5,8 milliards (EUR 69 millions) en espèces pour cette participation de 25 % dans AFLIC.

Cette transaction est soumise à l’approbation de l’autorité de réglementation et devrait être finalisée au second semestre 2022.



Cet investissement offre à Ageas une opportunité unique de prendre le contrôle de l’une de ses entités opérationnelles en Asie. Je souhaite profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude à l’équipe de direction et aux employés d’IDBI Bank pour la contribution qu’ils ont apporté au cours de ces 16 dernières années et qui a fait de l’entreprise ce qu’elle est aujourd’hui : une compagnie d’assurance Vie très appréciée et rentable. Nous avons pour ambition de poursuivre cette réussite en collaboration avec notre partenaire de longue date la Federal Bank, et de continuer le développement de l’entreprise dans l’une des économies les plus importantes et les plus dynamiques du monde, sur un marché offrant un excellent potentiel à long terme. Hans De Cuyper, CEO Ageas

Ageas, IDBI Bank et Federal Bank ont créé la co-entreprise d’assurance Vie IDBI Federal Life Insurance Company Ltd fin 2006. Depuis lors, son encaissement brut n’a cessé de croître pour atteindre EUR 247 millions en 2021. L’entreprise est devenue rentable au bout de six ans et elle l’est toujours aujourd’hui, avec un bénéfice net d’EUR 9 millions en 2021.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d’aujourd’hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour, et aux Philippines; au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) de proche de EUR 40 milliards en 2021.

