Ageas verwerft meerderheidsbelang in de Indiase joint venture voor levensverzekeringen Ageas Federal Life

Ageas maakt vandaag bekend dat het een overeenkomst heeft getekend om het 25% belang van IDBI Bank in de Indiase levensverzekerings-joint venture Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. (AFLIC) te kopen.

Met deze transactie verhoogt Ageas zijn belang in de joint venture die het momenteel samen met IDBI Bank en Federal Bank runt tot 74%. Federal Bank behoudt zijn belang van 26% in AFLIC. IDBI stapt uit als aandeelhouder maar blijft distributiepartner. Deze transactie is een tweede belangrijke stap voor Ageas na een eerste verhoging van zijn belang van 26% naar 49% in december 2020 (lees het bijbehorende persbericht).

Deze investering past in de strategie van Ageas om uit te breiden in regio's waar de onderneming al aanwezig is en in veelbelovende markten met een lage verzekeringspenetratie en een groot groeipotentieel, zoals de Indiase levensverzekeringsmarkt.

Ageas betaalt IDBI Bank een totale vergoeding van INR 5,8 miljard (EUR 69 miljoen) in cash voor het 25% belang in AFLIC.

De transactie is onderworpen aan goedkeuring door de regelgevende instanties en zal naar verwachting in tweede helft van 2022 worden afgerond.



Deze investering biedt Ageas een unieke kans om de controle te verwerven over een van zijn operationele entiteiten in Azië. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om het management en de medewerkers van IDBI Bank te bedanken voor hun bijdrage gedurende de afgelopen 16 jaar om het bedrijf te ontwikkelen tot een erg gewaardeerd en winstgevend levensverzekeringsbedrijf. Het is onze ambitie om dit succesverhaal samen met onze vertrouwde partner Federal Bank voort te zetten en de activiteiten verder uit te bouwen in één van 's werelds grootste en snelst groeiende economieën, met een markt dat een groot potentieel heeft op lange termijn. Hans De Cuyper, CEO Ageas





Ageas, IDBI Bank en Federal Bank hebben eind 2006 de joint venture voor levensverzekeringen IDBI Federal Life Insurance Company Ltd opgericht. Sindsdien is het brutopremie-inkomen gestaag gegroeid tot EUR 247 miljoen in 2021. Binnen zes jaar werd het bedrijf winstgevend, wat het tot op heden nog steeds is. Het genereerde een nettowinst van EUR 9 miljoen in 2021.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo’n 40.000 werknemers en in 2021 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 40 miljard (alle cijfers tegen 100%).

