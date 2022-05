[Communiqué de presse] Le Groupe iliad maintient sa dynamique de croissance au 1er trimestre

French English

Communiqué de presse

Paris, le 20 mai 2022 à 8h00

Le Groupe iliad maintient sa dynamique de croissance au 1er trimestre

communication financière





Les résultats du 1er trimestre 2022 confirment la bonne dynamique de croissance initiée par le Groupe depuis plusieurs trimestres. Cette dynamique trouve sa source dans les investissements massifs consacrés à nos réseaux 4G/5G, FTTH et de solutions Cloud afin de répondre aux besoins de connectivité et de services innovants de nos abonnés et entreprises clientes. Dans le contexte actuel d'inflation et de crise du marché énergétique, notre volonté de bâtir un modèle de croissance vertueuse s'en trouve renforcée.

Au 1er trimestre 2022, le Groupe iliad enregistre dans chacune de ses 3 géographies une croissance soutenue de son parc d'abonnés, signe que les valeurs chères au Groupe de liberté, simplicité, générosité, transparence et juste prix sont partagées.

La croissance organique pro forma1 du chiffre d’affaires Groupe atteint ainsi 5,1% sur les 3 premiers mois de l'année, et 6,2% hors impacts réglementaires en Pologne. En France, les ventes progressent de 6,1%, en Italie de 13,9% et baissent de 1,9% en Pologne1 en raison essentiellement d'impacts réglementaires sans conséquences pour la rentabilité (chiffre d'affaires en hausse de 3,1% hors impact réglementaire).

La base d’abonnés actifs du Groupe croît de 872 000 unités, dont 790 000 abonnés mobiles et 82 000 abonnés fixes:

en France, pour la première fois depuis 2013, Free termine 1er en termes de recrutement de nouveaux abonnés à la fois sur le Fixe (+56 000 nouveaux abonnés) et sur le Mobile (+127 000 nouveaux abonnés). Cette performance reflète la position de numéro 1 ex-aequo sur le Fixe et de numéro 2 sur le Mobile du dernier Observatoire de l'ARCEP sur la satisfaction globale des abonnés2 ;

en Italie, nous avons enregistré ce trimestre 320 000 nouveaux abonnés dans un contexte concurrentiel très intense. iliad Italia est le seul opérateur3 au T1 2022 qui voit son score de préférence de marque s'améliorer. La marque reste le 1er recruteur de nouveaux abonnés mobiles sur le marché. Le lancement de l'offre Fibre est une réussite et iliad Italia va continuer à étendre sa couverture commerciale afin de répondre à la demande ;

en Pologne, Play a connu une forte croissance de sa base d'abonnés mobiles prépayés suite à la distribution de cartes SIM gratuites en mesure de soutien aux réfugiés ukrainiens. Le recrutement de nos 43 000 nouveaux abonnés forfaits démontrant quant à lui le bon positionnement de Play combinant croissance en volume et en valeur.





L’EBITDAaL du Groupe est en croissance organique pro forma de 6,1% à 714 millions d’euros grâce notamment à l'Italie (+70 millions d'euros) et la France (+33 millions d'euros). Le cash-flow opérationnel s'améliore sensiblement (+285 millions d'euros) avec une saisonnalité des investissements en France différente de 2021, la priorité du Groupe étant de continuer l'expansion de ses réseaux mobiles, d'accompagner la demande très forte de connectivité en réseaux ultra haut débit et de poursuivre ses efforts d'innovation dans le Cloud.

Le Groupe a finalisé le 1er avril 2022 l'acquisition d'UPC Polska. Ce sont ainsi près de 1 300 nouveaux collaborateurs qui ont rejoint le Groupe iliad. La phase d'intégration, en cours, vise à faire de Play et d'UPC Polska, qui constituent désormais le 2ème opérateur télécom du pays4, un leader de la convergence en Pologne.

A fin mars 2022, le levier financier s'établissait à 2,7x, stable par rapport à fin décembre 2021. Avec la cession de ses 30% dans OTF et 10% dans OTP à Cellnex fin février pour 1,1 milliard d'euros, le Groupe a démontré sa capacité à optimiser la monétisation de ses actifs et sa volonté de maintenir une discipline financière rigoureuse. C’est dans ce contexte que le Groupe est heureux d’annoncer qu’iliad SA a reçu la première notation publique de ses obligations de premier rang non garanties de Moody’s Investor Services (“Moody’s”), S&P and Fitch le 20 mai 2022, qui ont attribué respectivement les notations Ba2/BB/BB avec une perspective stable, applicables aux émissions existantes. Par ailleurs, Fitch Ratings and S&P ont considéré qu’Iliad SA a un profil de credit intrinsèque (« standalone credit profile ») de bb+.

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Au-delà des très bons résultats et des 900 000 nouveaux abonnés recrutés sur les 3 derniers mois, ce 1er trimestre a une grande force symbolique. Désormais le Groupe iliad, dans ses 3 pays d’implantation, est présent à la fois sur le Mobile et sur le Fixe grâce au lancement de notre offre Fixe en Italie et à l’acquisition d’UPC Polska en Pologne. En France, en Italie et en Pologne, iliad est désormais un opérateur convergent qui va pouvoir faire jouer commercialement à plein la complémentarité de ses offres. »

Principaux indicateurs opérationnels au 31.03.2022

FRANCE T1 2022 T4 2021 Var. sur 3 mois Nombre d’abonnés mobiles 13 738k 13 611k 127k - Dont Forfait Free 4G/5G 9 479k 9 259k 220k - Dont Forfait Voix 4 258k 4 352k -94k Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 6 981k 6 925k 56k - Dont Fibre 4 012k 3 773k 239k Taux d'adoption de la Fibre 57,5% 45,4% +12.1 pts Nombre total d’abonnés France 20 719k 20 537k 182k Prises raccordables en Fibre 27,1m 25,5m +1,6m T1 2022 T1 2021 Var. sur 12 mois ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €)2 33,5 32,6 2,8% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €)2 11,4 10,9 4,8% ITALIE T1 2022 T4 2021 Var. sur 12 mois Nombre d’abonnés mobile 8,825k 8,505k 320k POLOGNE T1 2022 T4 2021 Var. sur 12 mois Nombre d’abonnés mobiles actifs2 12 473k 12 129k 344k - Dont Forfaits 8 565k 8 522k 43k - Dont Prépayés 3 908k 3 606k 302k Nombre d’abonnés Home2 293k 267k 26k Nombre total d’abonnés Pologne2 12 766k 12 396k 370k T1 2022 T1 2021 Var. sur 12 mois ARPU Mobile facturé aux abonnés (en PLN)2 28,3 27,7 2,4%

1 voir glossaire

2 ARPU calculé à partir du chiffre d’affaires facturé aux abonnés mobiles

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021.

En millions d'euros T1 2022 T1 2021 Var (%) Chiffre d'affaires consolidé 1 934 1 846 4,8% Chiffre d'affaires Services Groupe 1 802 1 719 4,8% Chiffre d'affaires Equipements Groupe 136 131 3,9% Eliminations Groupe (3) (2) 33,6% Chiffre d'affaires France 1 339 1 263 6,1% - Services 1 289 1 221 5,6% - Equipements 51 43 18,7% - Eliminations (1) (1) -7,1% Chiffre d'affaires Italie 214 188 13,9% - Services 212 187 13,9% - Equipements 2 1 22,4% Chiffre d'affaires Pologne1 384 398 -3,5% - Services 301 312 -3,5% - Equipements 83 86 -3,8%

(1) EUR/PLN: 4,62299 au T1 22 et 4,54574 au T1 2021

Principaux indicateurs financiers du 1er trimestre 2022

En millions d'euros T1 2022 T1 2021 Var (%) Chiffre d'affaires Groupe 1 934 1 846 4,8% Dont France 1 339 1 263 6,1% Dont Italie 214 188 13,9% Dont Pologne 384 398 3,5% Eliminations Groupe (3) (3) - EBITDAaL Groupe 714 677 5,4% Dont France 493 460 7,3% Dont Italie 40 (30) Ns Dont Pologne 181 248 26,8% Capex Groupe1 465 713 34,8% Dont France 332 603 45,0% Dont Italie 94 74 26,1% Dont Pologne 40 36 11,1% Cash-Flow opérationnel Groupe (EBITDAaL – Capex) 249 (35) Ns Dont France 162 (143) Ns Dont Italie (54) (104) (48,3%) Dont Pologne 142 212 (33,2%) Résultat net 477 131 Ns 31/03/2022 31/12/2021 Variation Dettes nettes 8 067 8 012 +55M€ LTM2 EBITDAaL 2 986 2 949 +37M€ Levier d'endettement (LTM EBITDAaL) 2,7x 2,7x Stable

(1) hors paiement de fréquences (2) LTM : douze derniers mois

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés mobiles enregistrés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play incluant les cartes M2M et les cartes SIM offertes après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Home Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre TV Box ou une offre Haut et Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Home Pologne

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.

Taux d'adoption de la Fibre: ratio entre le nombre d'abonnés FTTH et le nombre d'abonnés Haut et Très Haut Débit

Retrouvez le rapport trimestriel d'iliad sur www.iliad.fr et celui d'iliad holding ici.





A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 15 000 collaborateurs au service de 41 millions d’abonnés actifs et a généré un chiffre d’affaires pro forma de 7,6 milliards d’euros en 2021. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2022, 20,7 millions d’abonnés particuliers (13,7 millions d’abonnés mobiles et 7,0 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est désormais le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2022 plus de 8,8 millions d’abonnés. Avec l’acquisition, en novembre 2020, de l’opérateur mobile polonais Play, le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M) et l'acquisition d'UPC Polska, finalisée le 1er avril, fera du Groupe iliad un des leaders de la convergence en Pologne.

Pour en savoir plus

www.iliad.fr

Pour nous suivre

Twitter @GroupeIliad

LinkedIn Free Groupe iliad

Contacts

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr

1 A périmètre et taux de change constants

2 Edition 2022 de l'observatoire de la satisfaction client de l'ARCEP - https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1651234245/user_upload/observatoire/satisfaction-client/mai_2022/Communique_j_alerte_satisfaction_client_2022.pdf

3 BVA Doxa 1er trimestre 2022

4 En termes de revenus





Pièce jointe