TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.5.2022 KLO 9.30





Kutsu Taalerin Investor Day 2022 -tapahtumaan 8.6.2022





Taaleri kutsuu sijoittajat, analyytikot ja median edustajat virtuaaliseen Investor Day -tapahtumaan keskiviikkona 8.6.2022. Suora webcast-lähetys alkaa klo 14.00 osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/investor-day-2022/.

Taalerin johto esittelee tilaisuudessa Taaleria sijoituskohteena ja kertoo yhtiön viime vuonna uudistetun strategian edistymisestä. Toimitusjohtaja Peter Ramsayn ja talousjohtaja Minna Smedstenin lisäksi päivän puhujina esiintyvät Taalerin liiketoimintojen johtajat.

Esitysmateriaalit julkaistaan tapahtumapäivänä Taalerin verkkosivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset. Tapahtuma pidetään englanniksi ja materiaalit ovat englanniksi.



Ohjelma

Avaussanat

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Impact through alternatives

Peter Ramsay, toimitusjohtaja

Focus on continuing earnings and strong investor returns

Minna Smedsten, talousjohtaja

Liiketoimintakatsaukset

Renewable Energy – Investing in the energy transition

Kai Rintala, uusiutuvan energian liiketoiminnan johtaja



Real Estate – A housing fund pioneer in Finland

Essi Sten, kiinteistöliiketoiminnan johtaja



Bioindustry – Leading the way in Europe

Tero Saarno, bioteollisuusliiketoiminnan johtaja



Garantia – Modernizing collateral practices

Titta Elomaa, Vakuutusosakeyhtiö Garantian toimitusjohtaja



Kysymyksiä ja vastauksia

Loppusanat

Peter Ramsay, toimitusjohtaja





Toivotamme teidät tervetulleiksi virtuaaliseen Investor Day -tapahtumaamme.

Peter Ramsay

Toimitusjohtaja



Lisätietoa:

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com





Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,3 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com