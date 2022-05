Delårsrapport 1. kvartal 2022

Aarhus, den 20. maj 2022

Fondsbørsmeddelelse nr. 181/2022

Prime Office A/S

Delårsrapport for 1. kvartal 2022

(Periode 1. januar – 31. marts 2022)

Perioden i overskrifter

I perioden er selskabets samlede lejeindtægter steget med 4%. Primær drift udgør 26,7 mio. DKK for de første 3 måneder efter fortsat højt investeringsniveau og mindre påvirkninger fra COVID-19, hvilket har medført højere drifts- og salgsomkostninger.

Værdireguleringer af investeringsejendomme udgør 62,7 mio. DKK.

Overskud før skat på 82,8 mio. DKK.

Omsætningen andrager 46,5 mio. DKK for 1. kvartal 2022 mod 44,7 mio. DKK for 1. kvartal 2021.

Resultat af primær drift udgør 26,7 mio. DKK for 1. kvartal 2022 mod 27,8 mio. DKK for 1. kvartal 2021.

Resultat før skat og værdireguleringer udgør 20,0 mio. DKK for 1. kvartal 2022 mod 21,2 mio. DKK for 1. kvartal 2021.

Selskabets investeringsejendomme er værdireguleret med 62,7 mio. i 1. kvartal 2022 mod 0 i 1. kvartal 2021. Afkastprocenter for investeringsejendomme er uforandrede.

Overskud før skat andrager 82,8 mio. DKK for 1. kvartal 2022 mod 21,2 mio. DKK for 1. kvartal 2021.

Koncernens egenkapital udgør 1.778,2 mio. DKK pr. 31.3.2022 mod 1.424,1 mio. DKK pr. 31.03.2021.

Selskabets byggeprojekt på Aarhus Ø

Arbejdet med lokalplan er tæt på færdiggørelse og vil i løbet af de kommende måneder komme i offentlig høring.

Forventninger til 2022

Selskabets forventninger til 2022 er fortsat en omsætning på 178-185 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 120-130 mio. DKK og et overskud før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme på 90-110 mio. DKK. Værdireguleringer for investeringsejendomme udgjorde 62,7 mio. DKK for 1. kvartal 2022 mod 0 for 1. kvartal 2021.

Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge af krigen i Ukraine og påvirkningerne af råvare- og energimarkeder, hvilket kan påvirke årets resultat.

Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2022

Udvikling i % 1Q 2021 RESULTATOPGØRELSE 1Q 2022 1Q 2021 1Q 2022 Beløb i 1.000 DKK Omsætning 46.547 44.763 4,0% Driftsomkostninger -15.558 -13.290 17,1% Bruttoresultat 30.989 31.474 -1,5% Bruttomargin 66,6% 70,3% Salgs-og adm.omkostninger -4.195 -3.619 15,9% Resultat af primær drift 26.795 27.855 -3,8% (overskudsgrad primær drift) 57,6% 62,2% Finansielle poster netto -6.754 -6.578 Resultat før skat 20.041 21.277 -5,8% Værdireguleringer af investeringsejendomme 62.759 - Overskud før skat 82.800 21.277 Andre nøgletal Aktiver i alt 3.592.761 3.247.908 Egenkapital 1.778.270 1.424.194 Likvide midler 123.084 100.395 Soliditet 49,50% 43,85% LTV (realkredit /vurdering) 42,98% 46,60%

Bestyrelsen for Prime Office A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2022.

Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

For yderlige oplysninger kontakt venligst

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

Vedhæftet fil