Le Vietnam conserve sa position d'exportateur de premier plan pour les textiles et les vêtements

French German

HANOÏ, Vietnam, 20 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les perspectives de l'industrie mondiale du textile et de l'habillement devraient s'éclaircir en 2022 et le Vietnam conserve sa position d'exportateur de premier plan de textiles et de vêtements à destination des marchés des États-Unis et de l'UE.



Les chiffres du Département général des douanes ont montré qu'au cours du premier trimestre 2022, la valeur des exportations de textiles et de vêtements du pays a atteint 8,68 milliards de dollars, soit une hausse de 20,3 % en glissement annuel, marquant la plus forte augmentation de ces 10 dernières années.

Les États-Unis restent le principal marché d'importation de textiles et de vêtements en provenance du Vietnam, avec une valeur de 4,3 milliards de dollars, suivis par l'UE avec 896 millions de dollars, et la Corée avec 754 millions de dollars.

Ce signal positif du marché et le contrôle initial de la pandémie de COVID-19 aideront l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement à atteindre son objectif d'exportation fixé à plus de 43 milliards de dollars d'ici 2022, selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement.

En outre, le Vietnam pourra également profiter de la tendance au déplacement de l'approvisionnement mondial en textiles et en vêtements hors de Chine, lui qui est l'une des destinations les plus prometteuses et les plus favorables pour les fabricants, les distributeurs d'importation et d'exportation, les grossistes et les détaillants du monde entier.

Afin de conserver cette position de premier plan et de saisir les opportunités post-COVID-19, les entreprises textiles accélèrent la mise à niveau technologique de leurs chaînes de production et augmentent la productivité de la main-d'œuvre.

Par exemple, Hung Yen Garment Corporation (Hugaco) s'est concentrée sur l'investissement dans l'équipement, la technologie moderne et la transformation numérique, afin d'augmenter la productivité d'environ 20 %.

Cependant, pour créer une synergie en vue de conserver une position de leader, les efforts des entreprises textiles doivent s'accompagner de la contribution des promoteurs immobiliers industriels à l'industrie textile.

Située dans le nord de la province de Nam Dinh, berceau de l'industrie textile vietnamienne, Aurora est l'un des très rares parcs industriels du Vietnam à satisfaire aux conditions des infrastructures juridiques et des services publics requises pour accueillir des établissements de teinture de tissus.

Développée par Cat Tuong Real Estate Group, l'un des principaux promoteurs immobiliers du pays, l'infrastructure d'Aurora est conçue de manière synchrone avec la plus grande capacité du pays en matière d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi que de développement d'infrastructures sociales complexes.

En 2020, malgré les nombreux défis et difficultés que le monde a dû affronter à cause de la pandémie de COVID-19 et d'autres complexités, Aurora IP a continué de démontrer son attrait et sa valeur unique en tant que parc industriel bien investi en concluant deux contrats d'investissement total dépassant 200 millions de dollars pour des baux fonciers avec deux investisseurs étrangers directs visant à développer des projets de teinture et de textile de haute technologie.

Avec l'entrée en vigueur des accords EVFTA, les droits de douane ont été levés sur 65 % des exportations de l'UE vers le Vietnam et 71 % des exportations du Vietnam vers l'UE. Selon le ministère vietnamien de la Planification et de l'Investissement, les exportations vietnamiennes vers l'UE devraient ainsi enregistrer une hausse de 42,7 % d'ici 2025.

« Aurora IP est heureuse de jouer un rôle important dans la position de leader du Vietnam sur le marché mondial du textile. Aurora IP comprend qu'attirer des investissements étrangers ainsi que la participation d'entreprises nationales du textile et de l'habillement revêt une importance majeure dans le développement durable du parc industriel et de l'industrie textile du pays », a déclaré M. Tran Quoc Viet, président-directeur général de Cat Tuong Group.

Site Web : https://auroraip.vn/

E-mail : sales@auroraip.vn

Téléphone : +84 228 885 6886

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f25cc20-53bc-4496-9598-089032ae6148