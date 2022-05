English Finnish

Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 20.5.2022 klo 14.00

Dovre ja Evli sopimukseen analyysipalveluista



Dovre Group Oyj on tehnyt sopimuksen investointianalyysipalveluiden ostamisesta Evli Research -yhtiöltä. Dovrea analysoi Evli Researchin analyytikko Joonas Ilvonen. Evlin analyysit löytyvät osoitteesta www.evliresearch.com, ja ne ovat veloituksetta asiasta kiinnostuneiden käytössä.



”Osakkeenomistajamme ovat toivoneet puolueettoman lisäinformaation saantia osakeanalyysin kautta Dovren taloudellisesta potentiaalista. Nyt kun tytäryhtiöstämme Suvicista on saatavana viimeisen kahdentoista kuukauden taloudelliset tiedot osana Dovrea, katsoimme ajoituksen olevan oikea”, toteaa Dovren toimitusjohtaja Arve Jensen.



Lisätietoja:



DOVRE GROUP OYJ

Arve Jensen

Toimitusjohtaja

Puh. +47 90 60 78 11

Arve.jensen@dovregroup.com

www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

