Piippo Oyj

Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n liikevaihto ja liiketulos paranivat huomattavasti alustavien tietojen perusteella H1 / 2022 jaksolla

Piippo Oyj Yhtiötiedote 20.5.2022 klo 15.00

Alustavien tietojen perusteella Piippo Oyj:n liikevaihto ja liiketulos paranivat H1 jaksolla.

Lokakuu 2021 – maaliskuu 2022 (lokakuu 2020 – maaliskuu 2021):

Liikevaihto 11 154 t€ (7 493 t€)

Liiketulos 195 t€ (31 t€)

Yhtiö panosti kapasiteetin käyttöasteen nostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Yhtiö onnistui tuotantotavoitteissaan ja tuotantomäärien kasvattamisessa alkukauden aikana. Tämä antoi pohjan myyntitavoitteiden saavuttamiselle ja liikevaihdon kasvulle.

Yhtiön liikevaihto parani toimitusmäärien ja hintojen nousun johdosta. Yhtiö kasvatti huomattavasti toimitusmääriään päätuoteryhmissään paalausverkossa ja -langassa. Toimitusmäärät kasvoivat alkukauden osalta useilla päämarkkinoilla.

Alkukaudella yhtiön kannattavuus parani selvästi. Yhtiö onnistui hinnoittelussaan ja hintoja nostettiin kaikissa päätuoteryhmissä. Yhtiön tuotteiden myyntihinnat seuraavat raaka-aineiden hintakehitystä tietyllä viiveellä.

Yhtiön aiemmasta arviosta poiketen liikevaihto tulee kasvamaan koko tilikauden osalta selvästi. Liiketuloksen arvioidaan paranevan aiemman ohjauksen mukaisesti.

Piippo Oyj julkaisee puolivuotiskatsauksensa 24.5.2022. Yhtiö antaa siinä yhteydessä tarkemmat tiedot toteutuneesta H1 tuloksesta ja näkymistä koko tilikaudelle 2022.

