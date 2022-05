Dévoilement des résultats de l’élection 2022 des dirigeants des conseils d’administration de l’APCIQ

English French

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 20 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) présente les résultats de l’élection des dirigeants 2022 des conseils d’administration de l’APCIQ, de Centris et du Collège de l’immobilier du Québec.



L’APCIQ est heureuse d’annoncer la réélection de Marc Lacasse à la présidence et de Sylvie Blouin à la vice-présidence du conseil d’administration de l’APCIQ.

Marc Lacasse possède une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de l’immobilier, dont neuf ans à titre de courtier. Il a siégé au conseil d’administration de la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) entre 2013 et 2018, où il agissait comme porte-parole auprès des médias francophones. Il a également siégé au sein de divers comités de la CIGM et de l’APCIQ, dont le comité de publicité et le comité de ressources humaines. Notons qu’il a aussi siégé au conseil d’administration de la Société Centris inc. Il amorce un nouveau mandat d’un an à la présidence de l’Association.

Cumulant 22 ans d’expérience en immobilier, dont neuf ans à titre de propriétaire d’agence, Sylvie Blouin a été élue au conseil d’administration de l’APCIQ en 2019, où elle a siégé au comité de gouvernance et d’éthique, au comité d’audit ainsi qu’au comité des pratiques professionnelles. Elle est également membre du CA du Collège de l’immobilier du Québec depuis cinq ans. Auparavant, elle a siégé pendant deux ans au CA de la CIGM. Elle amorce un nouveau mandat d’un an comme vice-présidente.

De plus, Mathieu Cousineau a été réélu à la présidence et Antoine Halabi a été élu vice-président du conseil d’administration de Centris.

Mathieu Cousineau cumule plus de 12 ans d’expérience en tant que courtier immobilier, plus de 5 ans en tant que dirigeant d’agence et moins d’un an comme vice-président des pratiques professionnelles de l’OACIQ. Il a siégé à la présidence du conseil d’administration de Centris en 2021-2022, du comité de gouvernance et d’éthique de l’APCIQ en 2020-2021 et, aussi, comme président du comité de la pratique du courtage immobilier en 2021-2022. Il possède une connaissance et un intérêt poussés pour les outils technologiques et souhaite continuer à apporter une vision jeune et prometteuse pour l’avenir du courtage immobilier du Québec.

Antoine Halabi cumule 14 années d’expérience comme courtier immobilier et 9 années en tant que dirigeant d’agence. Reconnu par ses collègues comme un leader travaillant, rigoureux et professionnel, il a été membre du conseil d’administration et du comité de pratique professionnelle ainsi que membre et président du comité d’audit de la CIGM en 2018. Antoine Halabi cumule également une expérience entrepreneuriale de plus de 27 ans. Il a participé à des groupes de travail pour l’amélioration des produits et services, fournis aux courtiers, par la CIGM et Centris.

Finalement, Daniel Dagenais et André Charbonneau ont aussi été réélus à la présidence et la vice-présidence du conseil d’administration du Collège de l’immobilier du Québec.

Daniel Dagenais, directeur général pour l’agence immobilière Sotheby’s International Realty Québec, a une vaste expérience comme membre de divers conseils d’administration reliés au domaine de l’immobilier. Il a siégé à divers moments depuis 2009 au conseil de la Chambre immobilière du Grand Montréal, qu’il a également présidé de 2015 à 2017, ainsi que présidé le conseil de la Société Centris inc. de 2016 à 2018. Il a également été membre des conseils d’administration de l’Association canadienne de l’immobilier, de la Fédération des chambres immobilières du Québec et, plus récemment, de l’APCIQ.

André Charbonneau est diplômé du Collège de l’immobilier du Québec à titre de courtier immobilier affilié (1999) et courtier immobilier agréé (2003), ainsi que Bachelier en Science (Relations industrielles) de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal (1994). Il possède aussi la désignation de FRI (Fellow of the Real Estate Institute of Canada) une des plus importantes désignations professionnelles accordées aux courtiers immobiliers canadiens. Propriétaire d’une agence immobilière depuis 2004, il encourage le développement permanent et continu des professionnels de l’immobilier dans un esprit d’éthique de la pratique du courtage immobilier. Le Collège de l’immobilier du Québec étant son alma mater, il a à cœur la pérennité de cette importante organisation.

Voici la composition des conseils d’administration 2022 pour les trois organisations :

APCIQ

Marc Lacasse, président

Sylvie Blouin, vice-présidente

Ginette Beardsell

Andrée-Anne Bérubé

Yvon Blouin

Patricia Côté

Mathieu Cousineau

Michèle Fournier

Léonce Gagnon

Isabelle Malouf

Etienne Mellor

Chantale Tardif

Luc Vaillancourt

Martin Vaillancourt

Centris

Mathieu Cousineau, président

Antoine Halabi, vice-président

Bertrand Côté

Sylvain Girard

Marie-Pier Mailhot

Marc-André Pilon

Benoit Sansoucy

Alain Lavoie

Collège de l’immobilier du Québec

Daniel Dagenais, président

André Charbonneau, vice-président

Sylvie Blouin

Jordanne Gohier Leroux

Benoit Sansoucy

Jean-Pierre Mathieu

Philippe Duby

Daniel Godin

