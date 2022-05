Converge Technology Solutions Corp. übernimmt PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group

TORONTO, ONTARIO, KANADA und GATINEAU, QUÉBEC, KANADA, May 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder „das Unternehmen“) (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass es endgültige Vereinbarungen zur Übernahme von PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group („TIG“) unterzeichnet hat. Die TIG hat ihren Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und verfügt über 20 Niederlassungen in ganz Nordamerika. Das Unternehmen ist auf Lösungen für optimierte Leistung und kritischen Geschäftssupport spezialisiert.



Von der Software- und Hardwarebeschaffung bis hin zu Discovery Assessment, strategischer Planung, Bereitstellung, Optimierung von Rechenzentren, IT-Asset-Management und Cloud Computing bietet TIG maßgeschneiderte IT-Lösungen für Kunden auf der ganzen Welt und verfügt über eine starke Präsenz in Nordamerika und Kanada. Mit mehr als 20 Niederlassungen bedient TIG einen breiten und vielfältigen Kundenstamm, bestehend aus Unternehmen, Behörden, Bildungseinrichtungen und KMUs. TIG bietet stets einen persönlichen, beratungsorientierten Ansatz zur Identifizierung und Erfüllung der spezifischen EDV-Anforderungen von Unternehmen und passt innovative Technologien an die individuellen Infrastrukturanforderungen ihrer Kunden an.

„TIG ist begeistert über den Zusammenschluss mit Converge“, so Tom Janecek, CEO und CFO der Technology Integration Group. „Wir sind sehr stolz auf unsere über 40-jährige Geschichte und haben keine Zweifel daran, dass wir unsere Erfolgsbilanz als multinationaler Service- und Lösungsintegrator auch als Teil von Converge fortsetzen werden. Wir sind von der strategischen Ausrichtung und Vision des Unternehmens überzeugt und freuen uns auf eine glänzende Zukunft für unsere Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner.“

„Converge freut sich, seine globale Wachstums- und Expansionsstrategie durch die angekündigte Aufnahme der Technology Integration Group in unser Unternehmensportfolio fortzusetzen“, sagte Shaun Maine, CEO von Converge. „TIG verfügt über große Erfahrung in der Industrie auf bundesstaatlicher, lokaler und Bildungsebene, welche uns in ganz Nordamerika zugutekommt. Außerdem stärken sie unsere Präsenz in Kanada, wodurch wir unser Angebot für die kanadische Regierung noch verbessern können. Die vereinte Stärke beider Unternehmen und die Fähigkeit von TIG, Kunden in Märkten auf der ganzen Welt zu bedienen, gibt uns die großartige Möglichkeit, unsere Kunden besser zu erreichen und ihren Bedarf an Lösungen zu erfüllen, wo immer sie sich auch befinden.“

PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group ist die einunddreißigste Übernahme, die Converge oder seine Tochtergesellschaften seit Oktober 2017 angekündigt haben. Zur Unternehmensfamilie von Converge gehören auch: Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. unter dem Namen Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET AG; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc; Paragon Development Systems, Inc.; Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; und Creative Breakthroughs, Inc.

Über PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group

TIG ist ein führender Full-Service-IT-Lösungsanbieter mit 40 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von End-to-End-Technologien und IT-Infrastrukturlösungen in 70 Ländern. Neben dem Hauptsitz des Unternehmens in San Diego verfügt TIG über mehr als 20 Niederlassungen in Albuquerque, Atlanta, Denver, Honolulu, Indianapolis, Irvine, Knoxville, Los Angeles, Pensacola, Philadelphia, Portland, Richmond, Sacramento, San Antonio, Seattle, Tampa, Ottawa sowie in Toronto, Kanada und Shanghai, China. Weitere Informationen finden Sie unter www.tig.com.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.