Cinq hôtels parmi les mieux cotés de la division hôtelière de Sunwing remportent les prestigieux prix Travellers’ Choice et Best of the Best de TripAdvisor pour l’année 2022

MONTRÉAL, 20 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cinq hôtels cubains parmi les mieux cotés de la division hôtelière de Sunwing, Blue Diamond Resorts, ont remporté les prestigieux prix Travellers’ Choice™ de TripAdvisor®. Le Royalton Cayo Santa Maria, le Memories Jibacoa et le Grand Memories Varadero ont reçu la plus haute distinction de Travellers’ Choice, le prix Best of the Best dans le classement des 25 meilleurs hôtels tout compris à travers les Caraïbes, aux côtés des lauréats du Travellers’ Choice 2022, le Starfish Cuatro Palmas et le Memories Miramar Habana.



Situés dans les destinations populaires de Varadero, Cayo Santa Maria et La Havane, ces propriétés, reconnues pour offrir des expériences de vacances incroyables aux clients du monde entier, ont reçu des évaluations et des commentaires extrêmement positifs de la part des voyageurs au cours de la dernière année.

« Nous sommes ravis du soutien continu et de l’amour que nos précieux clients portent à nos hôtels à Cuba, ce qui se reflète dans les prix Travellers’ Choice de TripAdvisor cette année », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « En tant que lieu de vacances préféré des Canadiens dans les Caraïbes, avec une variété d’hôtels tout compris situés sur de magnifiques plages et offrant un service incroyable à tous les voyageurs pour un prix inégalé, il ne fait aucun doute que Cuba est la destination par excellence cet été. »

Des plages de sable blanc de renommée mondiale aux récifs coralliens colorés, en passant par les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, les forfaits vacances à un prix imbattable et l’absence d’exigences d’entrée compliquées, voyager à Cuba est plus facile que jamais. De plus, les hôtels lauréats de Travellers’ Choice de cette année offrent à tous les clients de Sunwing une vaste gamme d’expériences de voyage pour les adultes, les groupes et les familles.

Cet été, Sunwing continue de desservir les destinations populaires à Cuba à partir de plusieurs villes canadiennes. Le voyagiste propose plusieurs vols hebdomadaires à bord de Sunwing Airlines au départ de Montréal vers Varadero, Cayo Coco et Santa Clara, des vols deux fois par semaine, les mardis et vendredis, à destination de Holguín, ainsi qu’un vol hebdomadaire, le lundi, au départ de Québec vers Varadero.

Pour en savoir plus sur les endroits où séjourner et les activités à découvrir dans cette destination à entrée facile adorée des voyageurs canadiens, visitez Sunwing.ca/fr.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

