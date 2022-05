Ajourført prospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Prospektet for Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance er opdateret bl.a. som følge af, at Nykredit Bank A/S er overgået fra at være rådgiver til at være porteføljeforvalter.





Derudover er afdelingernes ÅOP-satser blevet opdateret.





Endelig er der foretaget redaktionelle ændringer.





Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Erling Skorstad, tlf. 44 55 86 50.





Med venlig hilsen





Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Erling Skorstad

Adm. direktør

Vedhæftet fil