Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 20 mei 2022 (17.40 CEST)

KBC Ancora keert interim-dividend uit van 6,49 euro per aandeel op 9 juni 2022

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, heeft in haar vergadering van 20 mei 2022 beslist om op 9 juni 2022 een interim-dividend betaalbaar te stellen van 6,49 euro bruto per KBC Ancora-aandeel. Het netto couponbedrag, na afhouding van 30% roerende voorheffing, bedraagt 4,543 euro per aandeel.

Na de uitkering van een eerste interim-dividend van 2,30 euro bruto per aandeel over boekjaar 2021/2022 in december 2021 als eenmalige afwijking van de gebruikelijke dividendkalender, betreft dit een tweede interim-dividend over boekjaar 2021/2022. Er zal geen slotdividend worden uitgekeerd. Het totaal dividend over boekjaar 2021/2022 bedraagt daardoor 8,79 euro bruto per KBC Ancora-aandeel.

De financiële dienstverlening wordt verzorgd door KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque.

Relevante data:

Ex-dividend datum: 7 juni 2022

Registratiedatum: 8 juni 2022

Betaaldatum: 9 juni 2022





---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

26 augustus 2022 Jaarlijks communiqué boekjaar 2021/2022

27 september 2022 Jaarverslag boekjaar 2021/2022 beschikbaar

28 oktober 2022 Algemene Vergadering

