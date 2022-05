RIBER - Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2022 : modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Communiqué de presse

Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2022

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Bezons, le 20 mai 2022 – 18h00 – RIBER informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte a été convoquée le mardi 21 juin 2022 à 10 heures au siège social de la société, 31 Rue Casimir Perier à Bezons (95870).

L’avis de réunion valant avis de convocation comprenant l’ordre du jour, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 13 mai 2022. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents préparatoires à cette Assemblée Générale est disponible au siège social de la société RIBER et sur le site internet de la société [www.riber.com] ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9.

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Stéphane Berterretche

tél. : +33 (0)1 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

