Résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 19 mai 2022

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 20 mai 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société́ biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce les résultats des votes de son Assemblée Générale Mixte.



L’Assemblée Générale Mixte s’est tenue le jeudi 19 mai 2022 à 14 heures à l'Hôtel Oceania Le Jura – 14, avenue Foch - 21000 Dijon, France, sous la présidence de Monsieur Frédéric Cren, Président-Directeur Général et cofondateur d’Inventiva.

Monsieur Frédéric Cren a procédé aux formalités d’usage d’ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant Messieurs Pierre Broqua et Jean Volatier, en qualité de scrutateurs, ainsi que Monsieur Eric Duranson, en qualité de secrétaire de l’assemblée générale.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires, à l'exception de la 30e résolution qui aurait donné compétence au Conseil d’Administration de décider d'augmentations de capital social réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise à instituer par la Société.

En application de l’article R. 22-10-14 IV. du Code de commerce, l’Assemblée Générale Mixte a notamment approuvé, sans modification, la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que présentée dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 (Partie 3.5.1, pages 153 et suivantes).

Les informations relatives au résultat des votes sont présentées ci-dessous :

Nombre total d’actions : 40 873 551

Nombre total d'actions ayant le droit de participer au vote : 40 802 918

Partie ordinaire Partie extraordinaire Actionnaires Actions Voix Actionnaires Actions Voix Actionnaires présents 1 50 50 1 50 50 Pouvoir à des tiers 0 0 0 0 0 0 Pouvoir au Président 119 122 188 153 298 119 122 188 153 298 Votes par correspondance 87 27 741 130 39 165 996 87 27 741 130 39 165 996 TOTAL 207 27 863 368 39 319 344 207 27 863 368 39 319 344 Quorum 68,287% 68,287%

Résolutions Etat

Adoption Nombre d'actions représentées Proportion du capital social représenté

(%) Nombre total de voix exprimées



Pour Contre Abstention Nombre de voix % des voix exprimées Nombre de voix % des voix exprimées Nombre de voix % du total des droits de vote 1ère résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 199 39 318 749 > 99,99% 450 < 0,01% 145 - 2ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 199 39 318 749 > 99,99% 450 < 0,01% 145 - 3ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 199 39 318 749 > 99,99% 450 < 0,01% 145 - 4ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 199 39 318 749 > 99,99% 450 < 0,01% 145 - 5ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 199 39 318 749 > 99,99% 450 < 0,01% 145 - 6ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 318 514 36 715 609 93,38% 2 602 905 6,62% 830 - 7ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 318 514 36 715 574 93,38% 2 602 940 6,62% 830 - 8ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 318 505 38 457 624 97,81% 860 881 2,19% 839 - 9ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 38 699 850 38 597 606 99,74% 102 244 0,26% 619 494 - 10ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 38 699 850 38 597 606 99,74% 102 244 0,26% 619 494 - 11ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 318 514 38 674 432 98,36% 644 082 1,64% 830 - 12ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 318 234 39 317 709 > 99,99% 525 < 0,01% 1 110 - 13ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 317 594 38 598 105 98,17% 719 489 1,83% 1 750 - 14ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 317 594 38 698 105 98,42% 619 489 1,58% 1 750 - 15ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 317 594 37 954 167 96,53% 1 363 427 3,47% 1 750 - 16ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 317 594 37 954 242 96,53% 1 363 352 3,47% 1 750 - 17ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 317 534 39 317 009 > 99,99% 525 < 0,01% 1 810 - 18ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 317 594 39 316 769 > 99,99% 825 < 0,01% 1 750 - 19ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 179 37 080 780 94,31% 2 238 399 5,69% 165 - 20ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 179 39 102 826 99,45% 216 353 0,55% 165 - 21ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 179 36 438 322 92,67% 2 880 857 7,33% 165 - 22ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 179 36 408 145 92,60% 2 911 034 7,40% 165 - 23ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 291 157 36 408 141 92,66% 2 883 016 7,34% 28 187 - 24ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 179 36 436 876 92,67% 2 882 303 7,33% 165 - 25ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 291 157 36 407 845 92,66% 2 883 312 7,34% 28 187 - 26ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 179 36 435 802 92,67% 2 883 377 7,33% 165 - 27ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 179 36 436 856 92,67% 2 882 323 7,33% 165 - 28ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 179 36 438 298 92,67% 2 880 881 7,33% 165 - 29ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 179 36 438 298 92,67% 2 880 881 7,33% 165 - 30ème résolution - AGE Rejetée 27 863 368 68,169% 39 291 157 15 594 865 39,69% 23 696 292 60,31% 28 187 - 31ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 179 39 318 434 > 99,99% 745 < 0,01% 165 - 32ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 318 989 36 436 917 92,67% 2 882 072 7,33% 355 - 33ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 291 177 36 409 030 92,66% 2 882 147 7,34% 28 167 - 34ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 290 987 36 405 930 92,66% 2 885 057 7,34% 28 357 - 35ème résolution - AGE Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 199 39 318 749 > 99,99% 450 < 0,01% 145 - 36ème résolution - AGO Adoptée 27 863 368 68,169% 39 319 199 39 318 749 > 99,99% 450 < 0,01% 145 -





