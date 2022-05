Mainz Biomed und Dante Labs kündigen Partnerschaft für die Vermarktung von ColoAlert in Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) an

German Italian Spanish Dutch French Russian

Dante Labs ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin



Mainz Biomed konzentriert sich ausschließlich auf die Entwicklung von Diagnostika der nächsten Generation für die Krebsfrüherkennung

BERKELEY, Kalifornien, USA, MAINZ, Deutschland, und NEW YORK, USA, May 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich molekulargenetischer Diagnoselösungen, das sich auf die Früherkennung von Krebs spezialisiert hat, und Dante Labs, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, gaben heute eine Partnerschaft für die Vermarktung von ColoAlert in Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bekannt. ColoAlert, ein hochwirksamer und einfach zuhause durchführbarer Test zur Erkennung von Darmkrebs (CRC), ist das Vorzeigeprodukt von Mainz Biomed.

Dante Labs ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung mit einem Produktentwicklungs- und Handelsgeschäft, das sich auf die Bereitstellung personalisierter präventiver Gesundheitslösungen konzentriert, indem es seine robusten Datenbanken und seine eigene Softwareplattform nutzt, um Verbrauchern und medizinischen Fachkräften Diagnoseinstrumente der nächsten Generation direkt anbieten zu können. Zum Geschäftsmodell von Dante Lab gehört das Management von hochmodernen Genomsequenzierungslabors in mehreren Regionen welweit sowie der Betrieb einer zuverlässigen E-Commerce-Plattform.

„Als junges Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, wichtige diagnostische Hilfsmittel zur Behandlung und Vorbeugung von Krebsindikationen auf den Markt zu bringen, ist es uns eine große Freude, mit einem Branchenführer wie Dante Labs zusammenzuarbeiten“, so Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed. „Unser differenzierter kommerzieller Plan, Partnerschaften mit externen Labors für die Verarbeitung von Testkits einzugehen, im Gegensatz zu der traditionellen Methode, eine einzelne Einrichtung zu betreiben, erfordert Allianzen mit gleichgesinnten Unternehmen wie Dante Labs, die unsere Leidenschaft für zukunftsweisende diagnostische Testentwicklung und Marketingstrategien teilen.“

Die Partnerschaft wird ColoAlert zunächst in Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Markt einführen und dabei die verschiedenen etablierten Vertriebskanäle von Dante nutzen. Die Proben werden zunächst in der hauseigenen Einrichtung von Mainz Biomed verarbeitet. Anschließend wird Dante die Assay-Kits der CE-IVD-Polymerase-Kettenreaktion (PCR) von Mainz Biomed erwerben und die gesamte Testverarbeitung an die vollständig im Besitz von Dante befindlichen automatisierten Genomsequenzierungslabors in Italien (Europa) und Dubai (VAE) übertragen, um einen lokalisierten Service und Support anzubieten.

„Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit Mainz Biomed zusammenzuarbeiten und ColoAlert in diesen ersten Märkten zu vertreten“, sagte Andrea Riposati, Chief Executive Officer von Dante Labs. „Sowohl das Produkt als auch das Unternehmen spiegeln unsere Mission wider, erstklassige Lösungen für die Gesundheitsvorsorge zu entwickeln und zu vermarkten und neue Kanäle zu nutzen, um innovative Tests für mehr Patienten überall auf der Welt zur Verfügung zu stellen. Mit der Einführung unserer verbesserten E-Commerce-Plattformen für fortgeschrittene Diagnostik ist ColoAlert ein erstaunliches Produkt für eine stärker personalisierte Medizin.“

ColoAlert wird derzeit in Europa vermarktet und die Partnerschaft mit Dante Labs markiert die erste Einführung des Tests im Nahen Osten. Mainz Biomed wird weiterhin kommerzielle und F&E-Partnerschaften mit Unternehmen aufbauen, die auf dem Gebiet des Gesundheitsscreenings führend sind, mit besonderem Schwerpunkt auf der Stuhldiagnostik.

Über ColoAlert

ColoAlert erkennt Darmkrebs (CRC) durch einen einfach durchzuführenden Test mit einer Sensitivität und Spezifität, die fast so hoch ist wie bei der invasiven Koloskopie*. Der Test nutzt proprietäre Methoden zur Analyse von Zell-DNA für spezifische Tumormarker in Kombination mit dem fäkalen immunchemischen Test (FIT) und ist so konzipiert, dass er Tumor-DNA und Fälle von Darmkrebs in frühesten Stadien erkennt. Das Produkt ist mit der CE-IVD-Kennzeichnung versehen (es entspricht den Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltanforderungen der EU) und befindet sich im Übergang zur Konformität mit den IVDR-Anforderungen. Das Produkt ist in einer Reihe von Ländern der Europäischen Union im Handel erhältlich. Mainz Biomed vertreibt ColoAlert derzeit über eine Reihe von verbundenen klinischen Unternehmen. Nach der Zulassung in den USA besteht die kommerzielle Strategie des Unternehmens darin, einen skalierbaren Vertrieb durch ein Kooperationspartnerprogramm mit regionalen und nationalen Labordienstleistern im ganzen Land aufzubauen.

* Dollinger MM et al. (2018)

Über Darmkrebs

Darmkrebs (CRC) ist die zweithäufigste tödliche Krebserkrankung in den USA und Europa, aber auch die am besten vermeidbare, da die Überlebensrate bei Früherkennung bei über 90 % liegt. Die jährlichen Testkosten pro Patient sind minimal, insbesondere im Vergleich zu Behandlungen von Darmkrebs im Spätstadium, die für Patienten durchschnittlich 38.469 US-Dollar pro Jahr kosten. Die American Cancer Society schätzt, dass im Jahr 2021 in den USA etwa 149.500 neue Fälle von Dickdarm- und Mastdarmkrebs auftraten, von denen 52.980 zum Tode führen werden. Jüngste FDA-Entscheidungen legen nahe, dass in den USA ab einem Alter von 45 Jahren alle drei Jahre ein Screening mit Stuhl-DNA-Tests wie ColoAlert durchgeführt werden sollte. Derzeit gibt es 112 Millionen Amerikaner im Alter von 50 Jahren und aufwärts, eine Zahl, die innerhalb von 10 Jahren auf 157 Millionen ansteigen dürfte. Wenn diese in den USA lebende Bevölkerung ab dem Alter von 50 Jahren wie vorgeschrieben alle drei Jahre getestet wird, ergibt sich ein Marktpotenzial von etwa 3,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Über Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein präziser, nicht-invasiver und einfach zu handhabender diagnostischer Test zur Früherkennung von Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in Europa vermarktet. Es ist beabsichtigt, die klinische Studie und den Zulassungsprozess bei der FDA in der ersten Hälfte des Jahres 2022 für die Zulassung in den USA einzuleiten. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed enthält PancAlert, einen Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs im Frühstadium, der auf dem Echtzeit-PCR-Multiplex-Nachweis von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, sowie die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die für den Nachweis von Krankheitserregern auf molekulargenetischer Basis entwickelt wird.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mainzbiomed.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: press@mainzbiomed.com

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an: ir@mainzbiomed.com

Über Dante Labs

Dante Labs ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genominformationen, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um von der Diagnostik bis zur Therapie bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen, unterstützt von Vermögenswerten, die eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine proprietäre Software für den skalierten Einsatz von Genomdaten sowie proprietäre Prozesse für die industrielle Genomsequenzierung umfassen.

Kontakt:

Laura D’Angelo

VP von Investor Relations

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „Ausblick“ und „projizieren“ und anderen ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sein, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen, bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Sachverhalte handelt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der aktuellen Analyse der vorhandenen Informationen und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist bei zukunftsgerichteten Aussagen Vorsicht geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen. Unter anderem könnten folgende Faktoren dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden: (i) das Nichterreichen der prognostizierten Entwicklung und der damit verbundenen Ziele; (ii) Änderungen der geltenden Gesetze oder Verordnungen; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine derzeitigen oder geplanten Märkte; und (iv) weitere Risiken und Unsicherheiten, die hier beschrieben werden, sowie die Risiken und Unsicherheiten, die hin und wieder in anderen Berichten und anderen öffentlichen Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) erörtert werden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf die Erwartungen und Prognosen des Unternehmens auswirken können, finden Sie in den ursprünglichen Einreichungen bei der SEC, einschließlich des am 12. Oktober 2021 eingereichten und am 25. Oktober 2021 und 1. November 2021 geänderten Prospekts sowie des am 21. Januar 2022 eingereichten Prospekts. Die Einreichungen des Unternehmens an die SEC sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov öffentlich zugänglich. Jede von uns in dieser Pressemitteilung gemachte zukunftsgerichtete Aussage basiert nur auf Informationen, die Mainz Biomed derzeit zur Verfügung stehen, und bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird. Mainz Biomed ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.