Mainz Biomed & Dante Labs annonce un partenariat pour la commercialisation de ColoAlert en Europe et aux Émirats arabes unis (EAU)

Dante Labs est un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision

Mainz se concentre exclusivement sur le développement de diagnostics de nouvelle génération pour la détection précoce du cancer

BERKELEY, Californie et MAINZ, Allemagne et NEW YORK, 20 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mainz Biomed N.V. (NASDAQ : MYNZ) (« Mainz » ou la « Société »), une société de diagnostic en génétique moléculaire spécialisée dans la détection du cancer, et Dante Labs, un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour la commercialisation de ColoAlert en Italie et aux Émirats arabes unis (EAU). ColoAlert est le produit phare de Mainz, un test de détection du cancer colorectal (CRC) à réaliser à domicile, très efficace et simple d'utilisation.

Dante Labs est un leader mondial du séquençage de génome. L'entreprise est dotée d'une franchise de commercialisation et de développement de produits axée sur la fourniture de solutions personnalisées de soins de santé préventifs. Elle exploite ses bases de données robustes et sa plateforme logicielle exclusive pour offrir des outils de diagnostic de nouvelle génération directement aux consommateurs et aux professionnels de santé. La gestion des laboratoires de séquençage génomique de pointe dans plusieurs régions internationales et l'exploitation d'une solide plateforme d'e-commerce sont inhérentes au modèle commercial de Dante Labs.

« En tant que jeune entreprise ayant pour objectif de mettre sur le marché des outils de diagnostic importants pour aider à traiter et à prévenir les pathologies cancéreuses, c'est un plaisir absolu de s'associer à un leader du secteur tel que Dante Labs », a commenté Guido Baechler, président-directeur général de Mainz Biomed. « Par rapport à la méthodologie traditionnelle d'exploitation d'un seul site, notre plan commercial différencié de partenariat avec des laboratoires tiers en vue de traiter les kits de test passe par des alliances avec des entreprises qui partagent les mêmes convictions, telles que Dante Labs, qui ont la même passion pour le développement de tests de diagnostic et les stratégies marketing avant-gardistes. »

Ce partenariat lancera d'abord ColoAlert en Italie et dans les Émirats arabes unis à l'aide des différents canaux commerciaux mis en place par Dante. Les échantillons seront au départ traités sur le site interne de Mainz, puis Dante achètera les kits de test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) CE-IVD de Mainz et transférera l'ensemble du traitement des tests aux laboratoires de séquençage génomique automatisé entièrement détenus par Dante en Italie (Europe) et Dubaï (UAE) afin d'offrir un service et une assistance localisés.

« Nous sommes ravis de l'opportunité qui nous est offerte de nous aligner sur Mainz et de représenter ColoAlert sur ces premiers marchés », a commenté Andrea Riposati, président-directeur général de Dante Labs. « Le produit et la Société correspondent à notre mission, à savoir développer et commercialiser des solutions de santé préventive de premier plan et utiliser de nouveaux canaux pour rendre les tests innovants disponibles pour davantage de patients dans le monde entier. Avec le lancement de nos plateformes améliorées d'e-commerce pour les diagnostics avancés, ColoAlert est un produit incroyable quant il s'agit de fournir une médecine plus personnalisée. »

ColoAlert est actuellement commercialisé à travers l'Europe, et le partenariat avec Dante Labs marque le lancement initial du test au Moyen-Orient. Mainz continuera à développer des partenariats commerciaux et de R&D avec des entreprises qui sont à la pointe du dépistage médical, avec un accent particulier sur le diagnostic des selles.

À propos de ColoAlert

ColoAlert détecte le cancer colorectal (CRC) via un test simple à administrer avec une sensibilité et une spécificité presque aussi élevées que la coloscopie invasive*. Le test utilise des méthodes exclusives pour analyser l'ADN cellulaire à la recherche des marqueurs tumoraux spécifiques associés au test immunochimique fécal (FIT). Le test est conçu pour détecter les cas d'ADN tumoral et de CRC à leurs premiers stades. Le produit est marqué CE-IVD (conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et d'environnement) et est en cours de transition pour être conforme IVDR. Ce produit est commercialisé dans une sélection de pays de l'Union européenne. Mainz Biomed distribue actuellement ColoAlert via un certain nombre de filiales cliniques. Une fois approuvée aux États-Unis, la stratégie commerciale de la société consiste à établir une distribution évolutive par le biais d'un programme de partenariat collaboratif avec des fournisseurs de services de laboratoire régionaux et nationaux à travers le pays.

* Dollinger MM et al. (2018)

À propos du cancer colorectal

Le cancer Colorectal (CRC) est le deuxième cancer le plus mortel aux États-Unis et en Europe, mais aussi le plus évitable avec une détection précoce fournissant des taux de survie supérieurs à 90 %. Les coûts annuels de test par patient sont minimes, en particulier par rapport aux traitements de stade avancé de la CCR qui coûtent aux patients en moyenne 38 469 dollars par an. L'American Cancer Society a estimé qu'en 2021, il y avait environ 149 500 nouveaux cas de cancer du côlon et du rectum aux États-Unis, dont 52 980 cas entraînant un décès. Des décisions récentes de la FDA suggèrent que le dépistage par test ADN des selles comme avec ColoAlert aux États-Unis devrait être effectué une fois tous les trois ans à partir de 45 ans. Actuellement, on dénombre 112 millions d'Américains âgés de 50 ans et plus, un total qui devrait passer à 157 millions d'ici 10 ans. Tester de manière appropriée ces populations de 50 ans et plus vivant aux États-Unis tous les trois ans, comme prescrit, équivaut à une opportunité sur le marché américain d'environ 3,7 milliards de dollars par an.

À propos de Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed développe des solutions de diagnostic génétique moléculaire prêtes pour le marché pour des maladies potentiellement mortelles. Le produit phare de la société est ColoAlert, un test de diagnostic de détection précoce précis, non invasif et facile à utiliser pour le cancer colorectal. ColoAlert est actuellement commercialisé dans toute l'Europe avec une étude clinique de la FDA et un processus de soumission qui devraient être lancés au premier semestre 2022 pour l'approbation réglementaire américaine. Le portefeuille de produits candidats de Mainz Biomed comprend PancAlert, un test de dépistage précoce du cancer du pancréas basé sur la détection multiplex en temps réel basée sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR) de biomarqueurs génétiques moléculaires dans des échantillons de selles, et la technologie GenoStick, une plateforme en cours de développement destinée à détecter les agents pathogènes sur une base génétique moléculaire.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.mainzbiomed.com

Contact pour les médias, press@mainzbiomed.com

Pour toute demande des investisseurs, veuillez contacter ir@mainzbiomed.com

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour améliorer les résultats des patients, du diagnostic à la thérapie, avec des actifs comprenant l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Contact :

Laura D'Angelo

vice-présidente des relations avec les investisseurs

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens des dispositions de « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « s'attendre à ce que », « estimer », « planifier », « perspective », et « projeter » ainsi que des expressions similaires qui prédisent, projettent ou indiquent des événements ou des tendances futurs, ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. Ces énoncés prospectifs reflètent l'analyse actuelle des informations existantes et sont assujettis à divers risques et incertitudes. En conséquence, se fier aux énoncés prospectifs mérite de faire preuve de prudence. En raison de risques connus et inconnus, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes ou des projections de la société. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces énoncés prospectifs : (i) l'incapacité à atteindre les développements projetés et les objectifs connexes ; (ii) des changements dans les lois ou réglementations applicables ; (iii) l'effet de la pandémie de COVID-19 sur la société et ses marchés actuels ou prévus ; et (iv) d'autres risques et incertitudes décrits dans les présentes, ainsi que les risques et incertitudes évoqués de temps à autre dans d'autres rapports et autres documents publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») par la Société. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres susceptibles d'avoir un impact sur les attentes et les projections de la société sont disponibles dans ses dépôts initiaux auprès de la SEC, y compris son Prospectus déposé le 12 octobre 2021 et modifié le 25 octobre 2021 et le 1er novembre 2021, ainsi que le Prospectus déposé le 21 janvier 2022. Les documents déposés par la société auprès de la SEC sont disponibles publiquement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Tout énoncé prospectif que nous formulons dans le présent communiqué repose uniquement sur les informations dont nous disposons actuellement et ne concerne que la date à laquelle il est fait. Mainz Biomed décline toute obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, écrits ou oraux, susceptibles d'être formulés de temps à autre, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou de toute autre manière.