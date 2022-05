Mainz Biomed en Dante Labs kondigen partnerschap aan voor het op de markt brengen van ColoAlert in Europa en de Verenigde Arabische Emiraten

German Italian Spanish Dutch French Russian

Dante Labs is wereldwijd toonaangevend op het gebied van genomics en precisiegeneeskunde



Mainz richt zich uitsluitend op de ontwikkeling van geavanceerde diagnostiek voor de vroege opsporing van kanker

BERKELEY, Californië en MAINZ, Duitsland en NEW YORK, May 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) (‘Mainz’ of het ‘bedrijf’), een bedrijf op het gebied van diagnostiek in de moleculaire genetica, gespecialiseerd in de vroege opsporing van kanker, en Dante Labs, wereldwijd toonaangevend op het gebied van genomics en precisiegeneeskude, hebben vandaag een partnerschap aangekondigd voor het op de markt brengen van ColoAlert in Italië en de Verenigde Arabische Emiraten. ColoAlert is het vlaggenschipproduct van Mainz. Het is een zeer doeltreffend en gemakkelijk te gebruiken thuisdetectietest voor darmkanker.

Dante Labs is wereldwijd toonaangevend op het gebied van genoomsequentie, met activiteiten ten aanzien van productontwikkeling en het vermarkten van producten gericht op het aanbieden van gepersonaliseerde preventieve oplossingen in de gezondheidszorg, door optimaal gebruik van zijn sterke databases en bedrijfssoftwareplatform, voor het rechtstreeks aanbieden van geavanceerde diagnostische hulpmiddelen aan consumenten en zorgprofessionals. Het beheer van supermoderne laboratoria voor genoomsequentie in meerdere regio’s over de hele wereld, en het exploiteren van een sterk e-commerce-platform vormen belangrijke onderdelen van het bedrijfsmodel van Dante Labs.

“Als jong bedrijf dat streeft naar het op de markt brengen van belangrijke diagnostische hulpmiddelen voor de behandeling en preventie van aanwijzingen van kanker, is het ons een groot plezier een partnerschap aan te gaan met een toonaangevend bedrijf in de sector zoals Dante Labs”, zei Guido Baechler, de CEO van Mainz Biomed. “Voor ons gedifferentieerde bedrijfsplan voor het aangaan van partnerschappen met externe laboratoria voor het verwerken van testkits vergeleken met de traditionele methode voor het beheren van een enkele faciliteit, moeten allianties worden aangegaan met gelijkgestemde bedrijven zoals Dante Labs, die onze passie voor vooruitstrevende ontwikkeling van diagnostische tests en marketingstrategieën delen.”

Het partnerschap zal ColoAlert eerst in Italië en de Verenigde Arabische Emiraten introduceren met behulp van de verschillende bestaande bedrijfskanalen van Dante. Monsters zullen aanvankelijk in de eigen faciliteit van Mainz worden verwerkt. Vervolgens koopt Dante de CE-IVD pcr-assaykits van Mainz en brengt alle verwerking van tests over naar laboratoria in Italië (Europa) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) voor geautomatiseerde genoomsequentie die volledig in eigendom van Dante zijn, voor plaatselijke service en ondersteuning.

“We zijn erg blij met de kans om samen te werken met Mainz en ColoAlert in deze beginnende markten te vertegenwoordigen”, zei Andrea Riposati, de CEO van Dante Labs. “Zowel het product als het bedrijf vormen een afspiegeling van onze missie voor het ontwikkelen en op de markt brengen van eersteklas preventieve gezondheidsoplossingen en maken gebruik van nieuwe kanalen voor het beschikbaar maken van innovatieve tests aan meer patiënten over de hele wereld. Met de introductie van onze verbeterde e-commerce-platforms voor geavanceerde diagnostische technieken is ColoAlert een fantastisch product voor het bieden van gezondheidszorg die meer op individuele patiënten is toegesneden.”

ColoAlert wordt op dit moment op verschillende plekken in Europa op de markt gebracht, en de samenwerking met Dante Labs geeft het startsein voor de introductie van het product in het Midden-Oosten. Mainz blijft partnerschappen ontwikkelen op het gebied van zakelijke mogelijkheden en onderzoek en ontwikkeling, en kiest hierbij voor bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van gezondheidsonderzoek, met een bijzondere nadruk op diagnose van ontlasting.

Over ColoAlert

ColoAlert bepaalt de aanwezigheid van darmkanker via een eenvoudig toe te passen test met een gevoeligheid en specificiteit die vrijwel zo hoog is als invasieve colonoscopie*. De test maakt gebruik van bedrijfsmethoden voor het analyseren van het cel-dna van specifieke tumormarkers, gecombineerd met de fecale immunochemische test (FIT), en is bedoeld voor het in de vroegst mogelijke fase opsporen van tumor-dna en gevallen van darmkanker. Het product is voorzien van een CE-IVD-markering (voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften van de EU) en is in behandeling voor goedkeuring voor IVDR. Het product is in een aantal lidstaten van de Europese Unie op de markt gebracht. Op dit moment wordt ColoAlert door Mainz Biomed via een aantal gelieerde klinieken gedistribueerd. Wanneer de test in de Verenigde Staten is goedgekeurd, is de zakelijke strategie van het bedrijf gericht op het organiseren van een opschaalbare distributie via een samenwerkingsprogramma met regionale en nationale laboratoriumdienstverleners in het hele land.

* Dollinger MM et al. (2018)

Over darmkanker

Darmkanker is de op één na dodelijkste vorm van kanker in de Verenigde Staten en in Europa, maar tegelijkertijd ook de meest vermijdbare vorm van kanker, met een overlevingskans van hoger dan 90% bij vroege opsporing. De jaarlijkse kosten voor tests per patiënt zijn minimaal, vooral vergeleken met de behandeling van darmkanker in een late fase, die patiënten $38,469 per jaar kan kosten. De American Cancer Society schatte dat er in 2021 in de Verenigde Staten ongeveer 149.500 nieuwe gevallen van darmkanker waren, waarvan 52.980 patiënten overleden. Recente beslissingen van de Amerikaanse FDA wijzen erop dat gezondheidsonderzoek met dna-tests van ontlasting zoals ColoAlert in de Verenigde Staten eenmaal in de drie jaar zou moeten plaatsvinden, te beginnen vanaf een leeftijd van 45 jaar. Op dit moment zijn er 112 miljoen Amerikanen van 50 of ouder, een aantal dat naar verwachting binnen 10 jaar toeneemt tot 157 miljoen. Wanneer deze groep van Amerikanen van 50+ ongeveer elk jaar worden getest zoals voorgeschreven, komt dit overeen met een potentiële waarde van ongeveer 3.5 miljard euro per jaar.

Over Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed ontwikkelt marktrijpe diagnostische producten op het gebied van moleculaire genetica voor levensbedreigende aandoeningen. Het vlaggenschipproduct van het bedrijf is ColoAlert, een nauwkeurige, niet-invasieve en eenvoudig te gebruiken diagnostische test voor de vroege opsporing van darmkanker. ColoAlert wordt op dit moment op verschillende plekken in Europa op de markt gebracht. De klinische studie en het indieningsproces voor de Amerikaanse FDA moet in de eerste helft van 2022 worden gestart om goedkeuring in de Verenigde Staten te verkrijgen. De portfolio van kandidaatproducten van Mainz Biomed bevat onder meer PancAlert, een screeningtest voor vroege opsporing van pancreaskanker op basis van real-time pcr-multiplexdetectie van moleculair-genetische biomarkers in ontlastingsmonsters, en de GenoStick-technologie, een platform dat wordt ontwikkeld voor het op moleculaire genetische basis opsporen van ziekteverwekkers.

Ga voor meer informatie naar www.mainzbiomed.com

Media kunnen bij vragen contact opnemen met press@mainzbiomed.com

Beleggers kunnen bij vragen contact opnemen met ir@mainzbiomed.com

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genoominformatie dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Het bedrijf gebruik zijn platform om betere resultaten te bieden aan patiënten, van diagnose tot behandeling met activa zoals een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genoomgegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Contactpersoon:

Laura D’Angelo

VP Investeerders relaties

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com

Vooruitblikkende verklaringen:

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn toekomstgericht in de betekenis conform de ‘Safe Harbor’-bepalingen in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte uitspraken kunnen worden herkend door het gebruik van woorden zoals ‘anticiperen’, ‘geloven’, ‘verwachten’, schatten’, ‘plannen’, ‘vooruitzicht’ en ‘project’, en andere vergelijkbare uitdrukkingen die toekomstige gebeurtenissen voorspellen of aangeven, of trends, of die geen uitspraken ten aanzien van historische zaken zijn. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn een weergave van de huidige analyse van bestaande informatie en hierop zijn verschillende risico’s en onzekerheden van toepassing. Bijgevolg dient risico te worden betracht bij het bouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Vanwege bekende en onbekende risico’s kunnen daadwerkelijke resultaten substantieel afwijken van de verwachtingen of prognoses van het bedrijf. De volgende factoren kunnen er onder andere voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten substantieel afwijken van de resultaten die in deze toekomstgerichte uitspraken worden beschreven: (i) het niet halen van de geraamde ontwikkelingsdoelstellingen en hieraan verbonden doelstellingen; (ii) wijzigingen in de betreffende wet- of regelgeving; (iii) het effect van de Covid-19-pandemie op het bedrijf en de huidige of beoogde markten van het bedrijf; en (iv) andere risico’s en onzekerheden die in dit document worden beschreven, alsmede de risico’s en onzekerheden die van tijd tot tijd worden besproken in andere verslagen en andere openbare materialen die door het bedrijf bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (‘SEC’) worden ingediend. Aanvullende informatie met betrekking tot deze en andere factoren die invloed kunnen hebben op de verwachtingen en prognoses van het bedrijf, kunnen worden gevonden in de materialen die oorspronkelijk door het bedrijf bij de SEC zijn ingediend, waaronder het prospectus van het bedrijf dat op 12 oktober 2021 is ingediend en is gewijzigd op 25 oktober 2021 en op 1 november 2021, alsmede het prospectus dat op 21 januari 2022 is ingediend. De materialen van het bedrijf die bij de SEC zijn ingediend, zijn publiekelijk beschikbaar op de website van de SEC, op www.sec.gov. Eventuele toekomstgerichte uitspraken die door ons in deze persverklaring worden gedaan, zijn uitsluitend gebaseerd op informatie die op dit moment aan Mainz Biomed beschikbaar is, en gelden uitsluitend op de datum waarop deze uitspraken zijn gedaan. Mainz Biomed neemt geen verplichtingen op zich voor het openbaar bijwerken van eventuele toekomstgerichte uitspraken, schriftelijk dan wel mondeling, die van tijd tot kunnen worden gedaan, als het gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen hetzij anderszins, behalve voor zover voorgeschreven door de wet.