AS Pro Kapital Grupp auditeeritud majandusaasta aruanne 2021

AS-i Pro Kapital Grupp nõukogu on kinnitanud ettevõtte 2021. aasta auditeeritud aastaaruande. 28. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega võrreldes ei ole auditeeritud aastaaruandes finantstulemuste osas erinevusi, kuid on toimunud korrigeerimised kasumiaruande ja vastavate rahavoogude kirjete lõikes seoses parandustega pankrotistunud tütarettevõtte kajastamise lõpetamise osas. Tütarettevõtte kajastamise lõpetamise mõju oli kokku 27,747 miljonit eurot kasumit. Auditeeritud aastaaruandes on võrreldes vahearuandega kajastatud järgmised muutused:

finantstulud vähenesid 53,807 miljoni euro võrra;

finantskulud vähenesid 26,060 miljoni euro võrra;

muud äritulud suurenesid 27,747 miljoni euro võrra.

Lõpetatud tegevuste tulemit kajastati ekslikult suuremana 1,142 miljoni võrra. Auditeeritud aastaaruandes on võrreldes vahearuandega kajastatud järgmised muutused:

finantskulud suurenesid 1,142 miljoni võrra;

kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest vähenes 1,142 miljoni võrra.

2021. aastal oli kontserni jätkuvate tegevusvaldkondade käive 43,1 miljonit eurot, mis kasvas 29,5 miljoni euro võrra võrreldes eelneva perioodiga. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2021. aastal mõjutas müügitulu kasvu eelkõige Ratsuri Majade arenduse lõpetamine ning Kalaranna Kvartali esimeste majade valmimine Tallinnas. Kontserni jätkuvate tegevusvaldkondade brutokasum oli 10,6 miljonit eurot, kasvades 6,4 miljoni euro võrra. Kontserni jätkuvate tegevusvaldkondade kasum põhitegevusest oli 39,8 miljonit eurot, mida mõjutas oluliselt tütarettevõtte kajastamise lõpetamise mõju. Perioodi puhakasum oli 29,8 miljonit eurot.

AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud aastaaruanne 2021 on lisatud teatele ja tehakse kättesaadavaks ettevõtte kodulehel https://www.prokapital.com/et/financials/

Angelika Annus

Finantsjuht

AS Pro Kapital Grupp

tel: +372 614 4920

prokapital@prokapital.ee

