Vélo Québec et Les Producteurs de lait du Québec se mobilisent pour la santé des jeunes issus de milieux défavorisés

MONTRÉAL, 21 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour une 14e année consécutive, Les Producteurs de lait du Québec et Vélo Québec contribuent au bien-être des jeunes aux prises avec des conditions de vie difficile en offrant des vélos neufs et tout équipés à la Fondation Dr Julien.



Depuis 2009, près de 300 vélos ont été distribués aux enfants qui fréquentent les centres de pédiatrie sociale en communauté de La Ruelle d’Hochelaga, du Garage à Musique et d’Atlas. Chaque année, ce don leur permet de bouger, de profiter de l’été et de participer au Tour de l’Île de Montréal avec leurs intervenant·e·s. Vélo Québec leur proposera également plusieurs sorties préparatoires pour leur enseigner les rudiments du cyclisme et de la sécurité routière avec un instructeur certifié du programme Cycliste averti .

« Depuis bientôt 15 ans, les jeunes de la Fondation Dr Julien relèvent un défi hors du commun : réussir un parcours à vélo lors du Tour de l’île de Montréal. Ce succès est précieux, car il augmente leur estime de soi, eux qui côtoient plus souvent l’échec que le succès. Pour plusieurs, ce vélo est le gage d’un bel été, loin des écrans et des incertitudes liées à la dure réalité de leur quotidien », témoigne Dr Gilles Julien, pionnier de la pédiatrie sociale en communauté et fondateur de la Fondation Dr Julien.

« Ce don représente une solution simple à des défis de société complexes. Je tiens à remercier nos partenaires pour leur immense générosité », ajoute M. Alexandre Lebel, directeur des opérations de la Fondation Dr Julien.

Les Producteurs de lait du Québec sont très heureux de contribuer à la cause de la pédiatrie sociale en communauté, pour le bien-être de ces jeunes : « Contrer la sédentarité est plus important que jamais. Offrir un vélo à un jeune est une excellente façon de l’initier à la pratique de cette activité physique et par le fait même, à de saines habitudes de vie. Les Producteurs de lait du Québec sont fiers de s'impliquer pour cette merveilleuse cause », déclare M. Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec.

« C’est un plaisir renouvelé de permettre à ces 20 jeunes de s’initier aux joies du vélo et de les accueillir au prochain Tour de l’Île de Montréal. La bicyclette procure un sentiment de liberté et d’autonomie extraordinaire, sans parler de la fierté de parcourir des dizaines de kilomètres à l’occasion de ce grand événement cycliste ! Quelle agréable façon d’entamer la belle saison ! Félicitations aux jeunes cyclistes ! », affirme M. Jean-François Rheault, président-directeur général à Vélo Québec.

À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel·le·s en pédiatrie sociale, pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puisse grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à plus de 10 000 enfants issus de milieux défavorisés grâce à plus de 40 centres de pédiatrie sociale en communauté.

Comprendre la pédiatrie sociale en communauté

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l’UPA, représentent les 4 643 fermes laitières qui livrent quelque 3,46 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de 2,86 milliards de dollars. www.lait.org

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

