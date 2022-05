Bombardier publie la déclaration environnementale de produit de l’avion d’affaires Challenger 3500

English French

La déclaration environnementale de produit (DEP) de l’avion Challenger 3500 fournit de l’information détaillée sur son empreinte environnementale pendant tout son cycle de vie

Cet avion d’affaires superintermédiaire à l’avant-garde de l’industrie rejoint l’avion phare Global 7500 comme avion faisant l’objet d’une DEP

L’avion Challenger 3500 a été conçu dans une optique écoresponsable, conformément aux objectifs environnementaux de Bombardier

L’avion Challenger 3500 définit déjà la norme comme avion d’affaires superintermédiaire à l’avant-garde de l’industrie

GENÈVE, Suisse, 22 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui qu’elle a publié une déclaration environnementale de produit (DEP) pour l’avion d’affaires superintermédiaire à l’avant-garde de l’industrie, le biréacteur Challenger 3500. À la suite du récent travail de fonds réalisé par Bombardier pour faire de l’avion Global 7500 le tout premier avion d’affaires à faire l’objet d’une DEP, l’avion Challenger 3500 sera le premier avion de la catégorie des avions d’affaires superintermédiaires à en faire l’objet d’une PED publiée. La validation, la vérification et la confirmation de la DEP de l’avion Challenger 3500 constituent une autre étape marquante pour Bombardier, une preuve éloquente de son engagement soutenu en faveur du développement durable.

Satisfaisant à la norme internationale ISO 14020, laquelle précise les exigences en matière de déclarations environnementales et d’analyse des données de cycle de vie fondée sur la science, l’analyse rigoureuse couvrant la totalité du cycle de vie d’un avion fournit une vue d’ensemble complète des processus de conception, de développement et de production d’un avion. L’évaluation de plus de 40 000 pièces d’avion sous-tend la publication de la DEP de l’avion Challenger 3500, nous assurant du respect des solides normes de l’industrie entourant les désignations et déclarations environnementales.

« Bombardier est le seul avionneur d’affaires à détenir des DEP, ce qui confirme l’extrême importance que revêt pour nous la réduction de l’empreinte environnementale de l’industrie, a affirmé Michel Ouellette, vice-président exécutif, Ingénierie, Gestion des programmes et Bombardier Défense. Nous sommes conscients qu’établir des exigences de développement durable dès le début de la phase de conception permet d’entamer un développement d’avion qui appuie la réalisation des objectifs de réduction des émissions de carbone de l’industrie. Améliorer la performance environnementale de nos activités de production et de maintenance et de nos produits, sur toute la chaîne de valeur, afin de bien gérer et de réduire les risques et impacts environnementaux, est essentiel si nous voulons un avenir écoresponsable. »

Conçu et construit dans une optique écoresponsable, l’avion Challenger 3500 rehausse l’expérience de propriétaire du client par l’intégration de nouvelles fonctionnalités en cabine qui réduisent davantage son incidence sur l’environnement. Les options d’intérieur de cabine couvrent toute une sélection de matériaux novateurs et écoresponsables, notamment des tissus recyclés, des options de bois rapidement renouvelables et des matériaux à base de fibres naturelles à approvisionnement plus local – le tout pour créer des finis de haute qualité sans compromettre l’esthétique, le confort ou les fonctionnalités de la cabine. Pour l’équipage, l’intégration de la première application « eco app* » de l’aviation d’affaires permet d’optimiser les plans de vol, ce qui aide les exploitants à économiser du carburant, et réduit l’empreinte environnementale de l’avion. Soulignant l’engagement de Bombardier de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le programme des essais en vol de l’avion est le premier dans l’aviation d’affaires à être entièrement carboneutre. De plus, ce biréacteur d’affaires primé peut être exploité à ses niveaux de performance les plus élevés en utilisant du carburant d’aviation durable (SAF).

Par ailleurs, l’avion Challenger 3500 présente plusieurs caractéristiques technologiques novatrices, comme les premières commandes vocales en cabine de l’industrie pour contrôler les systèmes d’éclairage, de température et de divertissement, les premiers chargeurs sans fil dispersés dans la cabine toute entière, et les seuls écrans 4K de 24 po offerts dans les avions de sa catégorie. Le fauteuil Nuage breveté et exclusif de Bombardier est inclus dans la configuration de base de l’avion – c’est la première fois qu’un fauteuil de cette qualité est offert dans un avion de la catégorie des avions d’affaires superintermédiaires. Dans le poste de pilotage du Challenger 3500, Bombardier a intégré un système d’automanette à l’équipement de base de l’avion, ce qui en fait l’avion qui offre le plus de fonctionnalités dans sa version de base.

Reflétant l’esprit avant-gardiste de Bombardier et son approche d’amélioration continue, en avril, l’avion Challenger 3500 a remporté le prix Red Dot du meilleur d’entre les meilleurs, pour le design de produit dans la catégorie Bateaux, trains et avions pour 2022. Ce prestigieux prix de design vient confirmer que la plateforme Challenger représente bien l’approche novatrice supérieure de l’entreprise visant à présenter un design original en combinant avec succès confort intérieur et technologies de pointe qui soutiennent le développement durable,

* Sous réserve des disponibilités. Des frais d’abonnement peuvent s’appliquer. eWAS Pilot avec OptiFlightMD est une solution de SITA.

