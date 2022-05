Calibre Scientific erwirbt Serviquimia, einen Komplettanbieter von Produkten und Dienstleistungen für den Laborbereich auf dem iberischen Markt

English French German Spanish

LOS ANGELES (USA), May 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific gibt die Übernahme von Serviquimia bekannt, einem renommierten Anbieter von Verbrauchsmaterialien, Chemikalien, Laborgeräten und -mobiliar mit Hauptsitz in Tarragona, Spanien. Serviquimia ermöglicht Calibre Scientific den Zugang zum iberischen Markt und erweitert die wachsende Vertriebsplattform von Calibre Scientific in Europa.



Serviquimia wurde 1981 gegründet und bedient Kunden aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Petrochemie, Umwelt, Chemie, pharmazeutische Produkte und Lebensmittel sowie regionale Drittanbieter. Die Zusammenarbeit mit großen multinationalen Produktionspartnern ermöglicht es Serviquimia, mit seinem breiten, innovativen Produktportfolio einer Vielzahl von Kundenanforderungen gerecht zu werden. Serviquimia gehört zu den wenigen Unternehmen in Spanien, das in der Lage ist, ein Labor von Grund auf aufzubauen – vom Design über die Zusammenstellung bis hin zur Einrichtung und Ausstattung. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein umfassendes Angebot an Labordienstleistungen an, darunter Dienstleistungen vor und nach dem Verkauf, Wartung, Reparaturen und Beratung.

Mit dieser Übernahme erweitert Calibre Scientific seine wachsende gesamteuropäische Vertriebsplattform um ein weiteres renommiertes Unternehmen. „Wir freuen uns, Serviquimia in die Familie von Calibre Scientific aufnehmen zu können“, so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. „Serviquimia ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner für Kunden auf dem iberischen Markt und der Partner der Wahl für zahlreiche Hersteller weltweit. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Calibre Scientific das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Serviquimia weiter auszubauen und zugleich die Kunden- und Lieferantenbeziehungen zu stärken.“

„In den letzten 40 Jahren waren wir bei Serviquimia stets davon überzeugt, dass der langfristige Erfolg des Unternehmens, einschließlich unserer geschätzten Lieferanten und Mitarbeiter, darauf zurückzuführen ist, dass wir unseren Kunden einen Service von höchster Qualität bieten“, kommentierte Daniel Mestre, General Manager von Serviquimia. „Daher war es bei der Auswahl eines Partners, der unser Unternehmen weiter voranbringt, von entscheidender Bedeutung, ein Unternehmen mit einer ähnlichen Vision zu finden. Aus diesem Grund freue ich mich über die Zusammenarbeit mit Calibre Scientific. Die Gesamtstrategie des Unternehmens, jedes übernommene Unternehmen zu kaufen und weiterzuentwickeln, den Kunden erstklassige Dienstleistungen zu bieten und den Fokus auf langfristiges Wachstum zu richten, entspricht optimal unserem Ansatz.“



Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Calibre Scientific verfügt über ein Portfolio von Unternehmen aus den Bereichen Life Science und Diagnostik, die die besonderen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte auf herausragende Weise zu bewältigen wissen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), dehnt sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen weiterhin aus.