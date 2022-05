b-ilty amplia l’offerta dedicata alle PMI grazie a nuove partnership

MILANO, May 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- b-ilty nasce da illimity per offrire soluzioni in grado di semplificare la vita degli imprenditori, una piattaforma open e 100% digitale, che consente di integrare in un unico ecosistema l’operatività bancaria e gli strumenti utili a supportare la crescita dei clienti rendendo la gestione della quotidianità dell’azienda più rapida e snella. Grazie ad una piattaforma di ultima generazione e ad una user experience evoluta, b-ilty offre infatti servizi finanziari e di credito, ma anche una gamma diversificata di prodotti di partner selezionati di primaria rilevanza, accessibili in modo intuitivo dalla piattaforma.



Dalla collaborazione iniziata nel 2019 in ambito digital retail con Helvetia Vita S.p.A. - primaria compagnia assicurativa svizzera presente in Italia da oltre 70 anni - nasce ora “Helvetia E-Corporate Protection”, la polizza che punta a tutelare la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni economici in caso di imprevisti occorsi alle figure chiave dell’impresa. Per la prima volta nel mercato italiano delle PMI tutto il processo di sottoscrizione della polizza, inclusa la firma dei contratti, avviene digitalmente grazie all’integrazione tra le piattaforme b-ilty e Yolo – leader insurtech nel mercato italiano e partner tecnologico di Helvetia nel progetto.

b-ilty ha inoltre messo a disposizione un ampio ventaglio di soluzioni per la tutela delle attività dell’impresa e dei suoi dipendenti attraverso la partnership siglata con Italiana Assicurazioni S.p.A.. L’accordo prevede soluzioni assicurative all’avanguardia per il mondo delle PMI in relazione ai loro rischi caratteristici con particolare riferimento all’attuale realtà interconnessa e digitale. Tramite la piattaforma di b-ilty, le aziende possono entrare in contatto con Italiana Assicurazioni che potrà valutare in maniera personalizzata gli specifici rischi aziendali e proporre soluzioni tailor made per la migliore copertura possibile.

Grazie alla collaborazione con Zucchetti, le PMI possono semplificare la propria gestione aziendale, presidiando al meglio processi interni e dati. I prodotti presenti nello Zucchetti Store, il marketplace per acquistare online applicazioni e servizi digitali per il mondo business, sono disponibili a condizioni di favore per i clienti b-ilty. L’offerta spazia da soluzioni di credit intelligence e check-up aziendale per il monitoraggio economico-finanziario dell’azienda, a soluzioni in cloud per gestire in modo semplice e intuitivo tutte le esigenze operative delle PMI – contabilità, magazzino e ordini – e comprende soluzioni di fatturazione elettronica pensate per le specifiche esigenze delle imprese.

La partnership con Microsoft Italia nasce per aiutare le aziende nel proprio percorso di trasformazione digitale. Grazie ad essa, i clienti b-ilty hanno a disposizione soluzioni Microsoft dedicate alla collaborazione e produttività personale e aziendale, rendendo l’ambiente di lavoro sempre più sicuro, digitale e connesso. Inoltre grazie ad IWG, Golden Partner Microsoft, i clienti b-ilty possono trovare risposta alle proprie esigenze più complesse e ottenere soluzioni grazie ad un processo di affiancamento e consulenza gratuito offerto da IWG.

La nuova gamma di servizi e prodotti si affianca alle partnership già attive fin dall’avvio della piattaforma: in particolare Open-es l’alleanza che unisce il mondo imprenditoriale, finanziario e associativo per fornire uno strumento gratuito e un supporto concreto nel percorso di sviluppo sostenibile di tutte le imprese. Infine, in ambito formativo, è stato reso accessibile il programma “Accelera con Amazon”, pensato per supportare la digitalizzazione delle PMI italiane.

Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity, ha commentato: “b-ilty nasce per semplificare la vita degli imprenditori, ed è per questo che lo abbiamo pensato con la logica del ‘Business Store’: un ambiente in cui le aziende possono scegliere i servizi che meglio rispondono alle loro esigenze. Le partnership che stiamo realizzando contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo. Vogliamo, infatti, offrire soluzioni che possano essere di facile utilizzo e di reale sostegno per tutte quelle PMI che scelgono b-ilty. Dalle assicurazioni, alla digitalizzazione, fino alla formazione e alla sostenibilità, sono tanti gli ambiti in cui vogliamo offrire supporto grazie a partner di eccellenza. La nostra offerta è in costante evoluzione e continueremo a lavorare in questa direzione per identificare le soluzioni utili a rispondere alle esigenze specifiche degli imprenditori nei vari settori dell’economia”.

