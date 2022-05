Ctoutvert annonce l’acquisition d’Inaxel

Ctoutvert, éditeur toulousain spécialisé dans l'e-tourisme, poursuit son développement et réalise une opération de croissance externe d’envergure auprès de l’éditeur Inaxel pour renforcer ses parts de marché, élargir les champs fonctionnels de ses solutions et offrir à ses clients toujours plus de qualité de service. Cette opération a été financée par la BPI, Crédit Agricole Toulouse 31 et Banque Populaire Occitane ainsi qu’une levée de fonds auprès de Banque Populaire Occitanie Multicroissance et Banque Populaire Sud Croissance.

Le numérique est désormais un incontournable pour permettre aux campings et aux professionnels de l’hébergement de plein air de développer leur conquête directe ou intermédiée, ainsi que leur fidélisation. Dans ce contexte, au travers de ses solutions, Ctoutvert se positionne comme un partenaire historique de ses établissements en France et en Europe. Fort d’un développement soutenu, Ctoutvert souhaite désormais passer une nouvelle étape en procédant à l’acquisition d’Inaxel.

Ctoutvert va donc élargir et maîtriser son offre et ajouter, avec Inaxel à ses côtés, une couche « Gestion PMS ». Ouverte aux plus importants logiciels de gestion de planning PMS, l’offre de Ctoutvert est un réel relais de croissance pour les campings indépendants ou affiliés à des groupes, qui pourront notamment améliorer leur productivité et la performance de leur écosystème technique de mise en marché. Le programme d’IA va se poursuivre. Le regroupement des forces va permettre d’accélérer la dynamique d’innovation. L’intégration sera faite de manière progressive sur les deux prochaines années.

Fort du rachat d’Inaxel, le nouvel ensemble réalisera un chiffre d'affaires 2022 de plus de 11 millions d’euros et réunira 120 talents répartis sur les sites de Toulouse, Montpellier, Mauguio et La Rochelle. Au niveau organisationnel, Inaxel conservera sa marque, ses équipes, son autonomie et sera dirigé commercialement par Jean-Christophe CHANUT, l’un de ses fondateurs. Pour autant, un travail de proximité entre les équipes de Ctoutvert et d’Inaxel sera mené pour permettre au groupe d’innover en continu, notamment sur le sujet de la connectique. Des synergies commerciales seront aussi mises en œuvre, ainsi qu’une campagne de recrutement pour renforcer les équipes des deux entreprises, notamment dans les départements Recherche et Développement.

Manuel MIRABEL, fondateur de Ctoutvert « Je suis fier d’annoncer cette opération de croissance externe qui se fait assez naturellement avec une structure partenaire depuis de longues années. Cela va nous permettre de poursuivre notre politique d’innovation, en maîtrisant la qualité et les agendas d’échange de données afin d’accélérer le rythme des livraisons, IA comprise. La qualité des équipes et des technologies d’Inaxel va nous permettre de mener à bien notre stratégie d’extension de l’offre commune aux deux entités. Ce rapprochement est donc une véritable opportunité pour nos équipes, nos partenaires et nos clients. »



Jean-Christophe CHANUT, Fondateur et Directeur Commercial d’Inaxel : « Je suis très confiant sur le relais de croissance que l’intégration d’Inaxel au groupe de Ctoutvert va nous apporter. Nous savons que le dynamisme technique va s’accélérer, que le confort de nos clients dans l’usage de nos produits communs va fortement progresser encore. Le choix de Ctoutvert est aussi le choix de l’humain, un choix rassurant pour nos clients et, plus largement, pour la filière HPA ».