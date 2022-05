COURTIN REAL ESTATE ANNONCE LA NOMINATION ORIANNE MAITREHENRY EN TANT DE DIRECTRICE ASSOCIEE ASSET MANAGEMENT

COURTIN REAL ESTATE, groupe immobilier détenant une Foncière, une structure de Promotion Immobilière et une activité de Flexoffice (Flex-O Espaces Innovants), annonce la nomination de Orianne MAITREHENRY en tant de Directrice Associée Asset Management.

Orianne MAITREHENRY a rejoint les équipes de COURTIN REAL ESTATE en charge du Property et de l’Asset Management en septembre 2019.

Originaire de Nice, c’est à Paris qu’elle a acquis son savoir-faire en gestion et valorisation d’immeubles de bureaux et de centres commerciaux auprès de foncières (Left Bank, Financière Apsys) et du groupe Nexity P.M pour le compte d’investisseurs institutionnels.

Diplômée d’un Master en Management des Actifs Immobiliers de L’EFAB Lyon, Orianne MAITREHENRY a participé à des opérations de rénovations lourdes, de constructions neuves, d’acquisitions et de cessions d’actifs.

Cette évolution de poste stratégique permet à Courtin Real Estate de veiller au bon déroulement de la gestion des actifs du groupe et d’avoir ainsi un COMEX composé de 5 personnes autour de Christophe COURTIN, Président Directeur Général de COURTIN REAL ESTATE



Orianne Maîtrehenry était au préalable Responsable de l’Asset et du Property Management dans le groupe.



Le Groupe COURTIN REAL ESTATE réalise une croissance exponentielle depuis sa création, en 2015. Ces 24 derniers mois, il a, ainsi, développé et cédé à d’importants investisseurs institutionnels, pour un montant de 176 millions d'euros de VEFA (vente en état futur d’achèvement). Le Groupe se positionne, ainsi, comme l’un des promoteurs en immobilier tertiaire les plus importants du sud de la France. Depuis 2020, le Groupe a créé une nouvelle entreprise dédiée Flexoffice (FLEX-O Espaces Innovants) au rayonnement national. Deux ans seulement après sa création, 9 implantations ont déjà été réalisées (Lille, Nantes, Rennes, Lyon, Sophia Antipolis, Bordeaux, Nice et Montpellier sur 2 sites) et d’autres devraient être annoncées sous peu. À horizon 2025, l’ambition de Flex-O Espaces Innovants est d’ouvrir ses espaces de flexoffice sur près de 25 sites sur le territoire national.