SISÄLTÖSTRATEGIATOIMISTO DIFFERO OSAKSI B2B-MARKKINOINTITOIMISTO MYYNNINMAAILMAA



Ilkka-konserniin kuuluva Myynninmaailma Oy on hankkinut 23.5.2022 tehdyllä kaupalla omistukseensa Differo Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa yhdistää Myynninmaailman markkinointiosaamisen ja Differon sisältöstrategisen osaamisen valtakunnallisesti merkittäväksi B2B-markkinoinnin toimijaksi.



Vuonna 2007 perustettu Differo on sisältöstrategiatyömenetelmiin erikoistunut toimisto. Se auttaa yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöistä markkinointia. Differon liikevaihto oli vuonna 2021 noin 1,5 milj. euroa. Yhtiöllä on 18 työntekijää. Sekä työntekijät että osakkaat jatkavat yhtiössä kaupan jälkeen.



– Myynninmaailman ja Differon arvot kohtaavat ja yrityskulttuureissamme on jo valmiiksi paljon yhteistä. Haluamme panostaa ihmisiin sekä strategisen sisältö- ja digimarkkinoinnin osaamisen kehittämiseen. Differon konseptoidut toimintamallit ovat vakuuttavia ja tiedän, että niihin luottaa jo moni oman alansa johtava yritys. Tulemme yhdessä jatkamaan näiden konseptien kehittämistä asiakkaidemme hyödyksi. Myynninmaailman tavoite on kasvaa Suomen B2B-yritysten markkinoinnin tiennäyttäjäksi. Differon palveluiden ja ammattilaisten avulla kiihdytämme kohti tätä päämäärää, kertoo Myynninmaailman toimitusjohtaja Ville Orrenmaa.



Yhdessä entistä vahvempi B2B-yritysten strateginen kumppani



- Olemme Differossa rakentaneet vuosien ajan systemaattisesti vahvaa sisältöstrategian osaamiskeskittymää. Koemme, että asiakaslähtöinen pohjatyö vie taktisen sisältömarkkinoinnin toteuttamisen aivan uudelle tasolle. Tätä kautta saamme markkinoinnin suunnattua siihen, mikä on asiakasyritystemme kasvun kannalta kaikkein tuloksellisinta ja olennaisinta. Yrityskauppa antaa meille differolaisille mahdollisuuden keskittyä oman osaamisemme kehittämiseen, mutta samalla saamme ympärillemme uutta osaamista. Yhdessä Myynninmaailman kanssa olemme entistä vahvempi B2B-yritysten strateginen kumppani, kertoo Differon toimitusjohtaja Katri Tanni.



- Myynninmaailma on osa Ilkka-konsernin media- ja markkinointipalvelut -liiketoimintaa. Differon oston myötä jatkamme media- ja markkinointipalveluiden kokonaisuuden suunnitelmallista kasvattamista. Asiakkaillemme tarjottaviin palveluihin saadaan nyt uusi tärkeä osa. Samalla saamme tiimin ammattilaisia kasvavaan asiantuntijoidemme joukkoon. Toivotan differolaiset lämpimästi tervetulleiksi! Myynninmaailma palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti jatkossa yli 60 hengen voimin, kertoo media- ja markkinointipalveluiden liiketoimintajohtaja Jarno Puutio.





Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, Differo Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.