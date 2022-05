Bombardier présente l’avion Global 8000, l’avion phare d’une nouvelle ère de l’aviation d’affaires

English French

Le nouvel avion de Bombardier, l’avion Global 8000, se démarque dans l’industrie comme étant l’avion d’affaires sur mesure, construit de manière innovante, le plus rapide, à la plus grande autonomie, au vol le plus en douceur, à la cabine la plus saine et offrant la plus faible altitude en cabine



Avec son aile novatrice Smooth Flĕx Wing et ses moteurs Passport ultra-efficaces, le biréacteur Global 8000 atteint une vitesse maximale de Mach 0,94, ce qui en fait l’avion d’affaires le plus rapide dans le ciel

L’avion Global 8000 sera le seul avion d’affaires offrant quatre véritables zones habitables et une autonomie de 8 000 milles marins qui lui permet d’offrir plus de liaisons que jamais

Les exploitants actuels d’un avion Global 7500 pourront faire modifier leurs avions en rattrapage pour bénéficier des incroyables améliorations de performance de l’avion Global 8000





GENÈVE, 23 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a présenté aujourd’hui le plus récent avion de son portefeuille d’avions d’affaires à l’avant-garde de l’industrie, en mettant sur le marché l’avion Global 8000, l’avion d’affaires sur mesure le plus rapide et à la plus grande autonomie construit de façon innovante et offrant la cabine la plus saine de l’industrie, assurant ainsi la sécurité, confort et performances sans aucun compromis.

Avec une autonomie de premier ordre dans l’industrie de 8 000 milles marins et une vitesse maximale imbattable de Mach 0,94, l’avion Global 8000 constitue le summum en matière d’avions d’affaires tout-en-un, en offrant aux clients une combinaison unique de performances exceptionnelles associée au vol le plus en douceur et à une expérience passagers sans aucun compromis – ce qui en fait le chef de file absolu de la catégorie des long-courriers.

« Aujourd’hui, Bombardier renforce encore une fois sa position de leader dans l’aviation d’affaires avec le plus récent membre de la gamme d’avions Global à l’avant-garde dans l’industrie, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. L’avion Global 8000 bénéficie des caractéristiques exceptionnelles de l’avion Global 7500, et constitue pour nos clients l’avion phare d’une nouvelle ère. Nous demeurons inégalés, ce qui est extraordinaire pour une équipe axée sur l’innovation comme la nôtre. »

Certaines des capacités impressionnantes en matière de performance du nouvel avion Global 8000 ont pu être constatées dès mai 2021, lors d’un vol de démonstration avec un véhicule d’essais en vol Global 7500. L’avion, accompagné par un avion d’escorte F/A-18 de la NASA, a alors atteint à plusieurs reprises des vitesses supérieures à Mach 1,015, une étape clé pour permettre une vitesse maximale d’exploitation de Mach 0,94 et pour devenir l’avion d’affaires le plus rapide au monde et l’avion le plus rapide de l’aviation civile depuis le Concorde. Pendant ce vol de démonstration, l’avion est également devenu le premier avion de catégorie transport à atteindre une vitesse supersonique avec du carburant d’aviation durable (SAF).

Le biréacteur d’affaires Global 8000 judicieusement conçu propose aussi la cabine la plus saine de l’industrie en offrant notamment la plus faible altitude en cabine des avions de sa catégorie, soit une altitude cabine de 2 900 pieds lorsqu’il vole à 41 000 pieds. De plus, il est équipé du système Pũr Air de Bombardier et de sa technologie évoluée de filtre HEPA afin de procurer en cabine l’air le plus propre et le renouvellement de l’air le plus rapide.

L’avion Global 8000 est le seul avion d’affaires à quatre véritables zones habitables ayant une autonomie de 8 000 milles marins – et il dépasse les attentes en matière de confort. Avec ses quatre zones habitables personnalisées spacieuses conçues de façon ergonomique pour maximiser l’espace et la liberté de mouvement, l’avion Global 8000 offre aussi les caractéristiques révolutionnaires présentées dans l’avion Global 7500 qui ont amélioré le confort des passagers de façon spectaculaire, et notamment le système d’éclairage circadien Soleil pour aider à combattre les effets du décalage horaire. Équipé de fauteuils novateurs Nuage, l’avion est le tout premier à offrir une position zéro gravité, permettant aux passagers d’arriver à destination frais et dispos.

L’avion Global 8000 témoigne du souci exemplaire apporté aux détails, et notamment dans sa suite principale équipée d’un lit pleine grandeur et agrémentée d’une douche où l’on peut tenir debout. Le contrôle et la connectivité révolutionnaires du système de divertissement en cabine, le système de gestion de cabine nice Touch et le cadran tactile à affichage DELO permettant une utilisation intuitive, le système audio directionnel l’Opéra de Bombardier et un écran 4K en option assurent également que les passagers vivront une expérience hors pair en cabine. Le poste de pilotage de l’avion Global 8000 est équipé du système Bombardier Vision avec sa technologie de commandes de vol électriques de dernière génération et sa série de fonctionnalités avioniques de pointe alliées à une ergonomie et une esthétique exceptionnelles assurant un confort et un contrôle remarquables.

Du côté des performances, l’avion Global 8000 peut mener efficacement des passagers vers une large gamme de destinations plus éloignées, et ce, plus rapidement que jamais. De plus, avec son autonomie exceptionnelle et ses performances de premier ordre sur courte piste, des liaisons encore plus exclusives sont maintenant possibles, notamment Dubaï-Houston, Singapour-Los Angeles, Londres-Perth et beaucoup d’autres.

Avec une mise en service de l’avion Global 8000 prévue en 2025, son développement est en cours et se déroule comme prévu. De plus, après sa mise en service en 2025, les améliorations de performances incroyables de l’avion Global 8000 pourront être intégrées sur les avions des exploitants actuels d’un avion Global 7500.

La présentation du nouvel avion Global 8000 est un investissement planifié soigneusement qui renforce le portefeuille déjà impressionnant d’avions d’affaires de Bombardier qui établissent les normes de l’industrie. Les coûts de développement jusqu’à présent sont inclus dans les montants d’investissements antérieurement présentés. Tout coût de développement ultérieur sera inclus dans les dépenses en immobilisations de Bombardier, lesquelles demeurent alignées sur les objectifs 2025 de Bombardier.

