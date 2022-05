US Foods se asocia con la empresa innovadora de agricultura vertical Kalera® para ampliar su cartera de productos frescos locales y sostenibles

German Italian Spanish Dutch French

ROSEMONT (Illinois, EE. UU.), May 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) ha anunciado hoy un acuerdo estratégico con Kalera ® , una de las principales empresas de agricultura vertical hidropónica de interior del mundo. Se trata de la mayor alianza de US Foods hasta la fecha en el ámbito de la agricultura vertical. El acuerdo subraya el compromiso de US Foods de brindar a los operadores de servicios alimentarios un amplio abanico de productos de alta calidad durante todo el año. También ampliará la cartera de explotaciones agrícolas locales de las que US Foods se abastece en varios mercados para impulsar su programa Serve Local, en plena expansión. En el marco del acuerdo, Kalera y su empresa de tecnología de semillas en propiedad, Vindara , trabajarán en estrecha colaboración con US Foods para desarrollar y lanzar nuevos productos a los clientes de US Foods en los mercados de todo el país.



Kalera suministrará productos frescos y sostenibles durante todo el año a US Foods a través de su red de explotaciones agrícolas en interior con ambiente controlado. Estas innovadoras explotaciones agrícolas utilizan tecnología de esterilización ambiental, equipos avanzados patentados y conocimientos científicos sobre plantas y semillas para ofrecer una amplia gama de verduras de alta calidad, como lechuga entera, mezclas para ensaladas, microverduras, verduras para aderezo de hamburguesas y rúcula, empleando menos agua que la agricultura de campo tradicional.

«Nuestro acuerdo con Kalera supondrá un profundo cambio en la forma en que los productos de la agricultura vertical se ponen a disposición de los restaurantes y otros operadores de servicios alimentarios en toda nuestra zona de influencia», ha señalado Josh Waters, vicepresidente sénior de gestión de categorías de productos agrícolas de US Foods. «Estamos entusiasmados por la oferta de productos de alta calidad, cultivados de manera sostenible y durante todo el año que pondremos a disposición de los clientes de US Foods en asociación con Kalera, y esperamos continuar aumentando nuestra cartera de productos y asociarnos para nuevas ofertas de productos en el futuro».

«US Foods y Kalera están ayudando a llevar el futuro de la agricultura al sector de servicios alimentarios de hoy en día», ha destacado Curtis McWilliams, presidente electo y antiguo director ejecutivo de Kalera. «Esta relación sentará un precedente para el sector de servicios alimentarios, al brindar a los clientes productos frescos durante todo el año gracias a US Foods».

Para Kalera, la asociación representa una oportunidad para asignar hasta el 50 % de su capacidad de producción en Estados Unidos al sector de servicios alimentarios y restaurantes. Actualmente, Kalera gestiona explotaciones agrícolas en Estados Unidos, concretamente en Atlanta, Denver, Houston y Orlando, así como en Múnich y Kuwait. La empresa también tiene cinco explotaciones en construcción en Seattle, Columbus, Ohio, Honolulu, St. Paul (Minnesota) y Singapur.

Acerca de US Foods

Con la promesa de ayudar a sus clientes a alcanzar el éxito, US Foods es una de las grandes empresas alimentarias de Estados Unidos y un distribuidor líder de servicios alimentarios, asociado con aproximadamente 250 000 restaurantes y operadores de servicios alimentarios para apoyar el éxito de sus empresas. Con 69 establecimientos generalistas y más de 80 tiendas cash and carry, US Foods y sus 28 000 asociados ponen a disposición de sus clientes una oferta de alimentos amplia e innovadora y un conjunto completo de soluciones comerciales, tecnológicas y de comercio electrónico. US Foods tiene su sede en Rosemont (Illinois). Puede obtener más información en www.usfoods.com .

Acerca del programa Serve Local de US Foods

En 2018, US Foods puso en marcha el programa Serve Local en un número reducido de mercados para conectar mejor a sus clientes con los agricultores, los productores o los fabricantes de cada región. Los productos que se ofrecen a través de Serve Local se obtienen dentro de un radio de 400 millas desde el lugar desde el que US Foods envía el producto o dentro del Estado desde el que US Foods envía el producto.

Acerca de Kalera:

Kalera es una empresa de agricultura vertical con sede en Orlando (Florida). Kalera utiliza tecnología patentada y conocimientos científicos sobre plantas y semillas para cultivar de manera sostenible durante todo el año hortalizas de hoja locales, ricas en nutrientes y sin OGM. Ha dedicado años a optimizar fórmulas de nutrientes para plantas y desarrollar un sistema avanzado de automatización y adquisición de datos utilizando el Internet de las cosas, la nube, el análisis de big data y la inteligencia artificial. Actualmente, Kalera gestiona explotaciones agrícolas en EE. UU. (Orlando, Atlanta, Houston y Denver), así como en Múnich y Kuwait, mientras que otras explotaciones se encuentran en fase de desarrollo. Puede obtener más información en www.kalera.com .