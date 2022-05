US Foods ha stretto un accordo con l’azienda innovatrice nell'agricoltura verticale, Kalera®, per ampliare il suo assortimento di prodotti freschi sostenibili e a chilometro zero

German Italian Spanish Dutch French

ROSEMONT, Illinois, May 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) ha annunciato oggi un accordo strategico con Kalera ®, una delle aziende leader mondali nell’agricoltura verticale idroponica al coperto. Ad oggi si tratta della più importante collaborazione in tema di agricoltura verticale di US Foods. L'accordo evidenzia l’impegno di US Foods nel fornire agli operatori della ristorazione un vasto assortimento di prodotti di alta qualità per tutto l’anno. Questo amplierà inoltre l’offerta delle aziende agricole locali che riforniscono US Foods in vari mercati a sostegno del suo programma in crescita Serve Local. Come parte dell'accordo, Kalera, con la sua attività nella tecnologia delle sementi interamente controllata Vindara , lavorerà a stretto contatto con US Foods per sviluppare e lanciare nuovi prodotti per i clienti di US Foods sui mercati di tutto il Paese.



Kalera fornirà a US Foods, con regolarità tutto l’anno, prodotti agricoli freschi e sostenibili attraverso la sua rete di aziende agricole indoor con ambiente controllato. Le innovative aziende agricole al coperto usano la tecnologia delle Clean Room o camere bianche, attrezzature proprietarie all’avanguardia e la scienza delle sementi per fornire una vasta gamma di verdure di alta qualità, come lattughe intere, mix di insalate, micro ortaggi, foglie di insalata per hamburger e rucola utilizzando meno acqua rispetto all’agricoltura campestre tradizionale.

«Fondamentalmente il nostro accordo con Kalera cambierà il modo in cui i prodotti da agricoltura verticale saranno resi disponibili ai ristoranti e ad altri operatori della ristorazione nel nostro mercato», ha dichiarato Josh Water, vicepresidente senior della divisione di gestione delle categorie di prodotti agricoli per US Foods. «I prodotti di alta qualità, coltivati in modo sostenibile tutto l’anno, che saranno disponibili per i clienti di US Foods in partnership con Kalera, ci rendono carichi di motivazione, e non vediamo l’ora di continuare ad ampliare la nostra offerta di prodotti agricoli e le collaborazioni per nuovi prodotti futuri».

«Oggi US Foods e Kalera stanno contribuendo a portare il futuro dell’agricoltura nel settore ristorativo», ha affermato Curtis McWilliams, presidente eletto ed ex amministratore delegato di Kalera. «Questa collaborazione aiuterà a creare un precedente per il settore ristorativo fornendo ai clienti dei prodotti freschi, disponibili tutto l’anno grazie a US Foods».

Per Kalera questa collaborazione rappresenta un’opportunità per destinare fino al 50% della sua capacità di produzione degli Stati Uniti al settore ristorativo e dei servizi alimentari. Kalera attualmente gestisce aziende agricole negli Stati Uniti: ad Atlanta, Denver, Houston e Orlando, nonché a Monaco e nel Kuwait. L’azienda conta anche cinque aziende agricole in costruzione a Seattle, Columbus, Ohio, Honolulu, St. Paul, Minnesota e Singapore.

Informazioni su US Foods

Con la promessa di aiutare i suo clienti a "farcela" (Make It), US Foods è una delle grandi aziende alimentari americane e fornitore leader della ristorazione, che collabora con circa 250.000 ristoranti e operatori della ristorazione per aiutare le loro aziende ad affermarsi. Con 69 negozi all’ingrosso e più di 80 negozi cash and carry, US Foods e i suoi 28.000 addetti forniscono ai propri clienti un’offerta alimentare vasta e innovativa, oltre a una gamma completa di soluzioni e-commerce, tecnologiche e commerciali. US Foods ha la sua sede a Rosemont, in Illinois. Visita il sito www.usfoods.com per scoprire di più.

Informazioni sul programma Serve Local di US Foods

Nel 2018 US Foods ha lanciato il programma Serve Local in mercati selezionati per migliorare la connessione dei clienti di US Foods con gli agricoltori, i produttori e/o i fornitori locali. I prodotti offerti attraverso Serve Local sono reperiti entro 640 chilometri dalla località in cui US Foods spedisce il prodotto o all’interno dello stato da cui US Foods spedisce il prodotto.

Informazioni su Kalera:

Kalera è un'azienda di agricoltura verticale con sede a Orlando, Florida. Kalera utilizza una tecnologia proprietaria e la scienza delle piante e delle sementi per coltivare in modo sostenibile tutto l'anno verdure a foglia locali e non-OGM, sono ricche di nutrienti e prive di sostanze chimiche nocive o pesticidi. Per diversi anni si è impegnata a ottimizzare le formule dei nutrienti per le piante e a sviluppare un sistema avanzato di automazione e acquisizione dati con Internet of Things, cloud, analisi dei Big Data e funzionalità di intelligenza artificiale. Kalera attualmente gestisce aziende agricole negli Stati Uniti (Orlando, Atlanta, Houston e Denver), nonché a Monaco (Germania) e nel Kuwait. Altre aziende agricole sono in fase di sviluppo. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kalera.com .