US Foods sluit een partnerschap met het innovatieve verticale landbouwbedrijf Kalera® om zijn portfolio van plaatselijke en duurzame producten uit te breiden

ROSEMONT, Illinois, May 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) heeft vandaag een strategische overeenkomst aangekondigd met Kalera ®, een van 's werelds toonaangevende verticale landbouwbedrijven voor hydrocultuur. Dit is voor US Foods tot nu toe de grootste samenwerking op het gebied van verticale landbouw. De overeenkomst benadrukt het streven van US Foods om horecaondernemers het hele jaar door een breed assortiment van producten van hoge kwaliteit aan te bieden. De groep van lokale kwekers waarvan US Foods zijn producten betrekt, wordt hierdoor in verschillende markten uitgebreid, ter ondersteuning van het groter wordende programma 'Serve Local'. Als onderdeel van de overeenkomst zullen Kalera en zijn dochteronderneming op het gebied van zaadtechnologie Vindara nauw met US Foods gaan samenwerken bij het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten voor de klanten van US Foods in markten in het hele land.



Kalera levert het hele jaar door op consistente wijze verse en duurzame producten aan US Foods, via het netwerk van binnenkwekerijen in een beheerste omgeving. De innovatieve binnenkwekerijen maken gebruik van 'clean room'-technologie, geavanceerde bedrijfsapparatuur, en plant- en zaadkunde om een breed scala aan groenten van hoge kwaliteit aan te kunnen bieden, waaronder kropsla, salademengsels, microgroenten, sla voor hamburgers en rucola, met minder water vergeleken met traditionele teelt op de koude grond.

"Onze overeenkomst met Kalera betekent een fundamentele wijziging van de manier waarop verticaal geteelde producten beschikbaar worden gemaakt voor restaurants en andere horecaondernemers in ons hele afzetgebied", aldus Josh Waters, senior vicepresident van productcategoriebeheer bij US Foods. "We zijn zeer te spreken over het kwalitatieve en duurzame aanbod dat het hele jaar door beschikbaar wordt voor de klanten van US Foods in samenwerking met Kalera, en kijken ernaar uit in de toekomst onze productportfolio verder uit te breiden en partnerschappen aan te gaan om ons productaanbod verder uit te breiden."

"US Foods en Kalera werken op dit moment samen om de toekomst van de teelt de horecasector in te brengen", zei Curtis McWilliams, de beoogde voorzitter en voormalig CEO van Kalera. "Deze samenwerking creëert een precedent voor de horecasector door klanten het hele jaar door te voorzien van een toegankelijk versaanbod, en dat dankzij US Foods."

Voor Kalera vertegenwoordigt het partnerschap een kans om tot wel 50% van haar productiecapaciteit in de Verenigde Staten op de restaurant- en horecasector te richten. Kalera exploiteert momenteel kwekerijen in de VS, in Atlanta, Houston en Orlando, evenals in München en Koeweit. Het bedrijf beschikt ook over vijf kwekerijen in aanbouw in Seattle, Columbus, Ohio, Honolulu, St. Paul, Minnesota, en in Singapore.

Over US Foods

Met de belofte 'Make It' aan zijn klanten is US Foods een van de grote voedingsbedrijven in de Verenigde Staten, en een toonaangevende horecadistributeur, met partnerschappen met rond de 250.000 restaurants en horecaondernemers om hen te helpen hun bedrijfsdoelen te laten slagen. Met 69 vestigingen met een uitgebreid productassortiment en meer dan 80 zelfbedieningswinkels biedt US Foods en 28.000 gelieerde bedrijven hun klanten een breed en innovatief aanbod van levensmiddelen en een uitgebreid dienstenspectrum op het gebied van e-commerce, technologie en zakelijke oplossingen. Het hoofdkantoor van US Foods bevindt zich in Rosemont in de Amerikaanse staat Illinois. Breng een bezoek aan www.usfoods.com voor meer informatie.

Over het programma 'Serve Local' van US Foods

US Foods is in 2018 in een aantal geselecteerde markten het 'Serve Local'-programma gestart om een betere aansluiting te krijgen tussen klanten van US Foods en regionale kwekers, producenten en/of fabrikanten. De producten die via 'Serve Local' worden aangeboden, worden binnen een straal van 400 mijl betrokken vanaf het punt vanwaaruit het product door US Foods wordt verstuurd, of binnen de staat vanwaaruit het product door US Foods wordt verstuurd.

Over Kalera:

Kalera is een verticaal landbouwbedrijf met hoofdkantoor in Orlando, Florida. Kalera maakt gebruik van bedrijfseigen technologie en plant- en zaadwetenschappen om het hele jaar door op duurzame wijze lokale, niet genetisch gemodificeerde bladgroenten te verbouwen die rijk zijn aan voedingsstoffen. Het bedrijf heeft jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met de capaciteiten van Internet of Things, cloud, big data analytics en kunstmatige intelligentie. Kalera exploiteert momenteel kwekerijen in de VS (Orlando, Atlanta, Houston en Denver), evenals in München en Koeweit. Extra kwekerijen zijn in ontwikkeling. Meer informatie is beschikbaar op www.kalera.com .