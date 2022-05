Vertex, Inc. zum Finalisten für den SAP® Pinnacle Award 2022 in der Kategorie SAP Store ernannt

French German

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania (USA), May 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen von SAP als Finalist für einen SAP 2022® Pinnacle Award in der Kategorie SAP Store anerkannt worden ist. Die jährlichen SAP Pinnacle Awards würdigen die Beiträge führender SAP-Partner, die sich durch die Entwicklung und den Ausbau ihrer Partnerschaft mit SAP hervorgetan und Kunden dabei unterstützt haben, ihre Ziele zu erreichen. Die Finalisten und Gewinner in 22 Kategorien wurden basierend auf Empfehlungen von SAP, Kundenfeedback und Leistungsindikatoren ausgewählt.



„Unsere 25-jährige Beziehung zu SAP wird weiter ausgebaut, und die Verfügbarkeit unserer Angebote im SAP Store hat dazu beigetragen, eine engere Zusammenarbeit im Markteinführungsprozess zu ermöglichen“, so Chris Jones, Chief Revenue Officer von Vertex. „Dies ermöglicht es uns, einen strategischeren Ansatz zu verfolgen und unseren Kunden mit unseren kombinierten Angeboten einen Mehrwert zu bieten. Die Auswahl als Finalist für den Pinnacle Award spiegelt unser kontinuierliches Engagement für den Erfolg unserer Kunden wider.“

Diese Auszeichnung ist ein Beispiel für den Fortschritt von Vertex bei der Bereitstellung von Lösungen für indirekte Steuern, die auf der SAP Business Technology Platform basieren. Die Lösungen Vertex Indirect Tax O Series 9.0 und Vertex Indirect Tax Chain Flow Accelerator sind von SAP für die Integration mit SAP S/4HANA® zertifiziert.

Die SAP Pinnacle Awards rücken herausragende Partner ins Rampenlicht, um ihr Engagement für Teamwork, außergewöhnliche Innovationen und ihre Fähigkeit anzuerkennen, Kunden beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen.

Wir sind stolzer Sponsor von SAP Sapphire & ASUG Connect in Orlando vom 10. bis 12. Mai, um unsere Verbindungen zu Unternehmen zu fördern, die SAP-Technologie einsetzen.

Informationen zu Lösungen von Vertex finden Sie im SAP Store.

Über Vertex, Inc

Vertex, Inc. ist ein führender Anbieter von Steuertechnologie und -dienstleistungen, der es Unternehmen jeder Größe ermöglichen, das volle strategische Potenzial der Steuerfunktion auszuschöpfen, indem sie Steuerprozesse automatisieren und integrieren und gleichzeitig fortschrittliche und vorausschauende Analysen von Steuerdaten nutzen. Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen, die für bestimmte Branchen für alle bedeutenden Steuerarten einschließlich Ertrags-, Umsatz-, Mehrwert- und Lohnsteuer maßgeschneidert werden können. Vertex mit Hauptsitz in Pennsylvania (USA) und Niederlassungen weltweit ist ein privat geführtes Unternehmen, das etwa 1.000 Mitarbeiter beschäftigt und Unternehmen auf der ganzen Welt bedient.

Für weitere Informationen folgen Sie Vertex auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Services sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken von SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkt- und Servicenamen sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Für weitere Informationen (nur Presse):

Unternehmenskontakt:

Marisa Norris

Vertex, Inc.

marisa.norris@vertexinc.com

+1 484.595.2520



Anlegerkontakt:

Ankit Hira oder Ed Yuen

Solebury Trout für Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com

+1 610.312.2890