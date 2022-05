Vertex, Inc. nommée finaliste du SAP® Pinnacle Award 2022 dans la catégorie SAP Store

French German

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 23 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue par SAP comme finaliste pour un SAP® Pinnacle Award 2022 dans la catégorie SAP Store. Les prix annuels SAP Pinnacle Awards récompensent les contributions des principaux partenaires SAP qui ont excellé dans le développement et la croissance de leur partenariat avec SAP et en aidant les clients à atteindre leurs objectifs. Les finalistes et lauréats dans 22 catégories ont été choisis sur la base des recommandations de SAP, des commentaires des clients et d'indicateurs de performance.



« Notre relation de plus de 25 ans avec SAP continue de se renforcer, et la disponibilité de nos offres sur SAP Store a permis une collaboration plus étroite dans le processus de mise sur le marché », a déclaré Chris Jones, directeur des revenus chez Vertex. « Cela nous permet d'adopter une approche plus stratégique et de libérer une valeur accrue pour nos clients grâce à nos offres combinées. Notre sélection en tant que finaliste d'un Pinnacle Award reflète notre engagement continu envers la réussite de nos clients. »

Ce prix est un exemple de la progression de Vertex visant à fournir des solutions de fiscalité indirecte basées sur la plateforme SAP Business Technology. Les solutions Vertex Indirect Tax O Series 9.0 et Vertex Indirect Tax Chain Flow Accelerator sont certifiées par SAP pour l'intégration avec SAP S/4HANA®.

Les SAP Pinnacle Awards mettent en lumière des partenaires distingués afin de reconnaître leur dévouement au travail d'équipe, leur innovation exceptionnelle et leur capacité à aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Nous sommes fiers de parrainer SAP Sapphire & ASUG Connect à Orlando du 10 au 12 mai dans le but de renforcer nos relations avec les entreprises qui utilisent la technologie SAP.

Des informations sur les solutions Vertex sont disponibles sur SAP Store.

À propos de Vertex, Inc

Vertex, Inc. est un fournisseur de premier plan de technologies et de services fiscaux, permettant aux entreprises de toutes tailles de réaliser le plein potentiel stratégique de la fonction fiscale en automatisant et en intégrant les processus fiscaux, tout en tirant parti d'analyses prédictives et avancées des données fiscales. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour tous les principaux systèmes fiscaux, y compris les revenus, les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Pennsylvanie et comptant des bureaux dans le monde entier, Vertex est une société privée qui emploie environ 1 000 professionnels et sert des entreprises à travers le monde.

Pour tout complément d'information, suivez Vertex sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SAP, les autres produits et services de SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter le site https://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques commerciales. Tous les autres noms de produits et services mentionnés sont les marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Pour tout complément d'information de la part des médias uniquement :

Contact de la société :

Marisa Norris

Vertex, Inc.

marisa.norris@vertexinc.com

484.595.2520



Contact pour les relations avec les investisseurs :

Ankit Hira ou Ed Yuen

Solebury Trout pour Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com

610.312.2890