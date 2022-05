Crocus liefert die Zukunft der hochpräzisen, kontaktlosen und isolierten Messung hoher Ströme

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

MILPITAS, Kalifornien, May 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc., ein führender Anbieter bahnbrechender XtremeSense® TMR-Sensoren (Tunnel Magneto-Resistance), hat heute die CT45x-Familie kontaktloser, isolierter Stromsensoren vorgestellt, die hochpräzise Messungen auch hoher Ströme in einer vereinfachten Lösung ermöglichen. Im Gegensatz zu bestehenden Lösungen können die Hersteller mit dem CT45x auf kostspielige Abschirmungen, Konzentratoren oder Kerne verzichten. Der CT452 und der CT453 bieten eine kontaktlose Genauigkeit von 0,7 %, eine Bandbreite von 1 MHz und eine Immunität gegenüber externen Magnetfeldern von mehr als -50 dB ohne zusätzliche mechanische Komponenten. Diese Kombination aus Leistung und Genauigkeit ermöglicht es den Herstellern, die Gesamtgröße und das Gewicht ihrer Produkte zu reduzieren, wodurch sie große und teure Strommessmodule durch eine kleine und einfache Lösung ersetzen können.



Mit steigenden Strömen, typischerweise >200 A und oft bis zu 2.000 A, wachsen auch die Herausforderungen bei der genauen Messung. Shunt-Widerstände mit isolierten Verstärkern sind weit verbreitet, haben aber mit I2R-Verlusten zu kämpfen und sind in der Regel groß und teuer. Bestehende Lösungen auf Magnetbasis wie Hall-Effekt und AMR sind weniger genau und haben eine hohe Temperaturdrift. Die CT45x-Produkte basieren auf der XtremeSense TMR-Technologie, die die Zukunft darstellt, dank einem kontaktlosen Ansatz mit einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), der mit den Systemanforderungen skaliert werden kann, hoher Bandbreite und schneller Reaktionszeit sowie Gleichtaktunterdrückung, kombiniert mit hochpräzisen Messungen über einen breiten Temperaturbereich.

Darüber hinaus erfordern heute viele Anwendungen sehr genaue Strommessungen im Milliampere-Bereich bis hin zu 1.000 A oder mehr. Oft sind bei dieser Art von Lösung mehrere Stromsensoren erforderlich, um die gewünschte Systemleistung zu erreichen, was mit vielen konstruktiven Kompromissen und Komplexitäten verbunden ist. Der Einsatz der XtremeSense TMR-Stromsensoren von Crocus ermöglicht eine kompromisslose und einfache Lösung mit einem einzigen CT45x-Sensor, der einen großen Dynamikbereich und ein hohes SNR bietet. So kann der CT45x beispielsweise mit einer Auflösung von bis zu 500 mA und bis zu 1.800 A messen und dabei eine Genauigkeit von mehr als 0,7 % erzielen.

Der CT45x bietet ein bahnbrechendes Rauschverhalten von nur 0,55 mV RMS , das es Anwendungen ermöglicht, kleine Stromstärken und kleine Änderungen oder Schwankungen des Stroms durch eine Sammelschiene zu erfassen. Diese Leistung ist fast 10 Mal besser als bestehende Hall-Effekt-Lösungen. Dies führt zu einem SNR von bis zu 77 dB für die CT45x-Messung, wodurch das System Daten mit höherer Auflösung und höherer Genauigkeit verarbeiten kann.

„Mit der Einführung der CT45x-Familie kontaktloser Strommessprodukte verfügen wir nun über ein komplettes Produktportfolio für unsere Kunden, von kleinen bis hin zu großen Strömen“, erklärt Zack Deiri, President und CEO von Crocus Technology. „Dieses Produkt, das auf der hochmodernen TMR-Technologie von Crocus basiert, ist für uns am spannendsten, da die Vorteile unseres XtremeSense TMR die Bedürfnisse von Hochstrom-Anwendungen erfüllen, die mit bestehenden Lösungen nicht ohne Kompromisse erfüllt werden können. Crocus freut sich, neue Hochstrommärkte wie BMS, Wechselrichter, DC/DC-Wandler und viele andere bedienen zu können.“

Produktmerkmale und Leistung:

CT450 & CT452 (5-V-Version) & CT453 (3,3-V-Version)

Isolierter kontaktloser Stromsensor

Messung von Strömen von 5 mA bis >2.000 A

Gesamtausgangsfehler ±0,7 % des Skalenendwerts

300 ns Reaktionszeit, 1 MHz Bandbreite

Verfügbar in sechs unterschiedlich konfigurierten Messbereichen

Schutzfunktion mit Over Field Detection (OFD)

Integrierte Gleichtaktfeldunterdrückung (CMFR, Common Mode Field Rejection) mit >90 % Störfestigkeit (CT452/3)

Messung homogener Magnetfelder (CT450)





Anwendungen in den Bereichen EV-Ladegeräte, Batteriemanagementsysteme (BMS), DC/DC-Wandler, 48-V-Systeme, bidirektionales Laden und AC/DC-Wechselrichtern.

Der CT450 ist im TSSOP-8-Gehäuse erhältlich. Der CT452/3 ist im TSSOP-16-Gehäuse erhältlich. Weitere Informationen sind auf der Produktwebseite zu finden:

CT450 https://crocus-technology.com/products/ct450/

CT452 https://crocus-technology.com/products/ct452/

CT453 https://crocus-technology.com/products/ct453/

Über Crocus Technology

Crocus Technology entwickelt und fertigt hochmoderne Magnetsensoren auf der Grundlage der patentierten XtremeSense® TMR-Sensortechnologie. Die bahnbrechende Magnetsensortechnologie von Crocus ermöglicht die höchste Empfindlichkeit bei geringsten Stromverbrauch und kleinster Größe und arbeitet in einem großen Temperaturbereich. Crocus hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.crocus-technology.com .

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: