Crocus fournit la détection de courant isolée sans contact de l'avenir, avec une haute précision et pour des courants élevés

MILPITAS, Californie, 23 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc., le premier fournisseur de capteurs XtremeSense® TMR (magnétorésistance à effet tunnel) ultramodernes, a annoncé aujourd'hui l'introduction de la famille de capteurs de courant isolés sans contact CT45x pour permettre des mesures de haute précision et de courant élevé à l'aide d'une solution simplifiée. Contrairement aux solutions existantes, le CT45x permet aux fabricants de se passer des coûteux blindages, concentrateurs et noyaux. Les CT452 et CT453 offrent une précision sans contact de 0,7 %, une bande passante de 1 MHz, et une immunité meilleure que -50 dB aux champs magnétiques externes sans composants mécaniques supplémentaires. Cette combinaison de performance et de précision permet aux clients de réduire la taille et le poids globaux de leur produit, ce qui leur permet de remplacer des modules de détection de courant coûteux et de grande taille par une solution simple et de faible encombrement.



Les exigences en termes de courants continuent de croître, s'accompagnant de difficultés pour mesurer précisément les courants élevés, généralement supérieurs à 200 A et allant souvent jusqu'à 2 000 A. Les résistances shunt avec amplificateurs isolés sont largement utilisées, mais elles posent un problème de pertes I2R et sont souvent de grandes dimensions et coûteuses. Les solutions existantes basées sur des effets magnétiques tels que l'effet Hall et les AMR (magnétorésistances anisotropes) sont moins précises et présentent une dérive à haute température. Les produits CT45x sont basés sur la technologie TMR XtremeSense, qui constitue l'avenir avec une approche sans contact à rapport signal/bruit (SNR) élevé capable d'évoluer avec les exigences du système, une bande passante élevée et un temps de réponse rapide, une réjection des champs de mode commun, combinés à des mesures de haute précision sur la température.

En outre, de nombreuses applications nécessitent désormais des mesures de courant très précises, de la gamme des milliampères jusqu'à celle des 1 000 A, voire plus. Souvent, ce type de solution nécessite plusieurs capteurs de courant pour obtenir les performances système souhaitées, et s'accompagne de nombreux compromis sur le design et complexités. L'utilisation des capteurs de courant TMR XtremeSense de Crocus permet de mettre en place une solution simple et sans compromis, grâce à un seul capteur CT45x qui fournit une large plage dynamique et un SNR (rapport signal/bruit) élevé. Par exemple, le CT45x est capable de mesurer jusqu'à 500 mA de résolution et jusqu'à 1 800 A tout en maintenant une précision supérieure à 0,7 %.

Le CT45x offre des performances révolutionnaires en matière de bruit, jusqu'à la valeur très basse de 0,55 mV RMS , pour permettre aux applications de détecter de faibles niveaux de courant et de petits changements ou variations de courant via une barre omnibus. Cette performance est presque 10 fois supérieure à celle des solutions à effet Hall existantes. Il en résulte un rapport signal/bruit (SNR) pouvant atteindre 77 dB pour la mesure à l'aide des CT45x, ce qui permet au système de traiter des données à plus haute résolution avec une plus grande précision.

« Avec l'introduction de la famille CT45x de produits de détection de courant sans contact, nous disposons désormais d'un portefeuille complet de produits pour nos clients, des faibles courants aux courants beaucoup plus importants », a déclaré Zack Deiri, président-directeur général de Crocus Technology. « Ce produit basé sur la technologie de pointe TMR de Crocus est extrêmement enthousiasmant pour nous. En effet, les avantages de notre TMR XtremeSense permettent de répondre aux besoins des applications à courants plus élevés, alors que les solutions existantes ne peuvent y apporter de réponse sans compromis. Crocus se réjouit de s'adresser à de nouveaux marchés à courant élevé tels que ceux des BMS (systèmes de gestion de batterie), des onduleurs, des convertisseurs CC/CC et de bien d'autres dispositifs. »

Caractéristiques et performances des produits :

CT450 et CT452 (version 5 V) et CT453 (version 3,3 V)

Capteur de courant isolé sans contact

Capable de mesurer des courants de 5 mA à plus de 2 000 A

Erreur de sortie totale ±0,7 % à pleine échelle

Temps de réponse 300 ns, bande passante 1 MHz

Disponible dans six gammes différentes de champs configurés

Capacité de protection avec détection des champs excessifs (OFD)

Réjection des champs en mode commun (CMFR) intégrée avec plus de 90 % d'immunité (CT452/3)

Détection de champ magnétique uniforme (CT450)



Les applications ciblées se situent dans les domaines des chargeurs pour VE, des systèmes de gestion de batterie (BMS), des convertisseurs CC/CC, des systèmes 48 V, de la charge bidirectionnelle et des onduleurs CA/CC.

Le CT450 est disponible en conditionnement TSSOP-8. Les CT452/3 sont disponibles en conditionnement TSSOP-16 Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page Web du produit :

CT450 https://crocus-technology.com/products/ct450/

CT452 https://crocus-technology.com/products/ct452/

CT453 https://crocus-technology.com/products/ct453/

À propos de Crocus Technology

Crocus Technology développe et fabrique des capteurs magnétiques de pointe basés sur sa technologie brevetée de capteurs TMR XtremeSense®. La technologie révolutionnaire de capteur magnétique de Crocus permet d'obtenir la sensibilité la plus élevée, la consommation d'énergie la plus faible et le plus faible encombrement sur une large gamme de températures. Le siège social de Crocus se trouve à Milpitas, en Californie. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.crocus-technology.com .

