Crocus Apresenta o Futuro dos Sensores de Corrente Isolada Sem Contato de Alta Precisão

MILPITAS, Califórnia, May 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Crocus Technology Inc., principal fornecedora de sensores disruptivos XtremeSense ® TMR (Tunnel Magneto-Resistance), anunciou hoje lançamento da família CT45x de sensores de corrente isolada sem contato para medições de alta precisão e alta corrente em uma solução mais simplificada. Ao contrário das soluções existentes, o CT45x permite que os fabricantes eliminem blindagens, concentradores ou núcleos caros. O CT452 e o CT453 oferecem precisão de 0,7% sem contato, largura de banda de 1 MHz e imunidade superior a -50 dB para campos magnéticos externos sem componentes mecânicos adicionais. Essa combinação de desempenho e precisão permite que os clientes reduzam o tamanho e o peso geral do produto, viabilizando a substituição dos módulos sensoriais atuais grandes e caros por uma solução pequena e simples.



O aumento dos requisitos atuais também aumentou os desafios das medições de altas correntes com precisão, tipicamente >200 A e muitas vezes até 2.000 A. Os resistores de derivação com amplificadores isolados são amplamente usados, mas apresentam um problema com perdas de I2R e tendem a ser grandes e caros. As soluções existentes de base magnética, tais como Hall Effect e AMR, são menos precisas e têm deriva de alta temperatura. Os produtos CT45x tem por vase a tecnologia XtremeSense TMR que oferece o futuro com uma abordagem sem contato de alta relação sinal-ruído (SNR) que pode ser dimensionada com os requisitos do sistema, alta largura de banda e tempo de resposta rápido, rejeição de campo de modelo comum, juntamente com as medições de alta precisão em condições de alta temperatura.

Além disso, muitas aplicações agora exigem medições de corrente muito precisas na faixa de até 1.000 A miliamperes ou mais. Muitas vezes, esse tipo de solução envolve vários sensores de corrente para alcançar o desempenho desejado do sistema com muitos comprometimentos e complexidades do projeto. O uso dos sensores de corrente XtremeSense TMR da Crocus viabiliza uma solução simples e sem comprometimento, por meio do uso de um único sensor CT45x que fornece uma grande faixa dinâmica e uma alta SNR. Por exemplo, o CT45x pode medir até 500 mA de resolução e até 1.800 A, mantendo uma precisão superior a 0,7%.

O CT45x oferece desempenho de ruído inovador, de até 0,55 mV RMS , para permitir que as aplicações detectem pequenos níveis de corrente e pequenas mudanças ou variações de corrente através de um barramento. Este desempenho é quase 10 vezes melhor do que as soluções Hall Effect existentes. Isso resulta em uma SNR (relação sinal-ruído) de até 77 dB para a medição CT45x, o que permite que o sistema processe dados de maior resolução com maior precisão.

“Com a família CT45x de produtos de sensores atuais sem contato, passamos a oferecer um portfólio completo de produtos para os nossos clientes, desde pequenas correntes até correntes maiores”, disse Zack Deiri, Presidente e CEO da Crocus Technology. "Este produto que tem por base a tecnologia TMR de ponta da Crocus é o mais importante no momento, pois os benefícios do nosso XtremeSense TMR agora abordam as necessidades das aplicações atuais mais altas que não podem ser atendidas com soluções existentes sem comprometimento. A Crocus está entusiasmada em poder abordar novos mercados de alta corrente, como BMS, Inversores, DC/DC Converter e muitos outros.”

Características e desempenho do produto:

CT450 e CT452 (Versão 5 V) e CT453 (Versão 3.3 V)

Sensor de Corrente Isolado Sem Contato

Medição de correntes de 5 mA a >2.000 A

Total de erro da saída ±0,7% Completa e

Tempo de resposta de 300 ns, largura de banda de 1 MHz

Disponível em seis diferentes faixas de campo configuradas

Capacidade de proteção com Detecção de Excesso em Campo (OFD)

Rejeição de Campo de Modo Comum Integrado (CMFR) com > 90% de imunidade(CT452/3)

Detecção uniforme do campo magnético (CT450)



Foco em aplicações de direcionamento em Carregadores EV, Sistemas de Gerenciamento de Baterias (BMS), Conversores CC/CC, Sistema 48-V, Carregamento Bidirecional e Inversores CA/CC.

O CT450 está disponível em um pacote TSSOP-8. O CT452/3 está disponível no pacote TSSOP-16. Para mais informação, visite a página do produto em:

CT450 https://crocus-technology.com/products/ct450/

CT452 https://crocus-technology.com/products/ct452/

CT453 https://crocus-technology.com/products/ct453/

Sobre a Crocus Technology

A Crocus Technology desenvolve e fabrica sensores magnéticos de última geração com base na sua tecnologia patenteada de sensores XtremeSense® TMR. A tecnologia do sensor magnético disruptivo da Crocus viabiliza a mais alta sensibilidade, o menor consumo de energia e o menor tamanho em uma ampla faixa de temperatura. A sede da Crocus está localizada em Milpitas, Califórnia. Para mais informação, visite http://www.crocus-technology.com .

