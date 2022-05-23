Crocus实现高精度、大电流非接触式隔离电流检测的未来

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加利福尼亚州米尔皮塔斯, May 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 颠覆性隧道磁阻（TMR）XtremeSense®传感器的领先供应商Crocus Technology Inc.今天宣布，推出CT45x系列非接触式隔离电流传感器，实现在更简单的解决方案中进行高精度和大电流的测量。与现有解决方案不同，CT45x可使制造商淘汰昂贵的屏蔽、磁环或磁芯。CT452和CT453具有0.7%非接触准确度、1 MHz带宽和优于-50 dB的外部磁场抗扰度，无需额外的机械零件。这种性能和准确度的结合使客户能够减少整体产品尺寸和重量，从而能够用小而简单的解决方案取代大而昂贵的电流检测模块。



随着电流要求的不断增加，精确测量大电流（通常大于200 A，最高可达2000 A）的挑战也变得越来越大。业界广泛使用带有隔离放大器的分流电阻，但这种方法存在I2R损耗问题，而且往往体积大且成本高。现有的像霍尔效应、AMR等基于磁的解决方案精度较低，并有高温漂移。CT45x产品基于XtremeSense TMR技术，为未来提供了高信噪比（SNR）非接触式方法，可根据系统要求（高带宽、快速响应时间、共模场抑制，以及整个温度范围高准确度测量等）升级。

此外，现在许多应用要求在小到毫安，大到1000 A或更大范围内进行非常准确的电流测量。通常这类解决方案涉及多个电流传感器来实现所需的系统性能，并有许多设计折衷和复杂性。使用Crocus的XtremeSense TMR电流传感器可实现没有折衷而且简单的解决方案，该解决方案使用单个具有大动态范围和高信噪比的CT45x传感器。例如，CT45x能够测量低至500 mA（分辨率）的电流和高至1800 A的电流，同时保持优于0.7%的准确度。

CT45x具有突破性的噪音性能（低至0.55 mV RMS ），可实现检测母线中小电流或小电流变化的应用。这一性能几乎比现有的霍尔效应解决方案好10倍。这让CT45x的测量具有高达77 dB的信噪比（SNR），让系统可以用更高准确度处理更高分辨率的数据。

Crocus Technology总裁兼首席执行官Zack Deiri表示：“随着CT45x系列非接触式电流检测产品的推出，我们现在可为客户提供从小电流到大电流的完整的产品组合。这种基于Crocus尖端TMR技术的产品让我们兴奋不已，因为XtremeSense TMR的优势将解决更大电流应用的需求，现有的解决方案不通过折衷满足不了这些需求。Crocus很高兴能解决BMS、逆变器、直流/直流转换器等诸多大电流新市场的问题。”

产品特性和性能：

CT450与CT452（5 V版）和CT453（3.3 V版）

隔离式非接触电流传感器

能够测量从5 mA大到2000 A以上的电流

总输出误差：满量程的±0.7%

响应时间：300纳秒，带宽：1 MHz

提供六种不同配置的磁场范围

带过磁场检测（OFD）保护功能

集成共模场抑制（CMFR），具有>90%的抑制能力（CT452/3）

均匀磁场检测 (CT450)



目标应用为电动汽车充电器、电池管理系统（BMS）、直流/直流转换器、48V系统、双向充电和交流/直流逆变器。

CT450采用TSSOP-8封装。CT452/3采用TSSOP-16封装，如需了解更多信息，请访问产品网页：

CT450 https://crocus-technology.com/products/ct450/

CT452 https://crocus-technology.com/products/ct452/

CT453 https://crocus-technology.com/products/ct453/

关于Crocus Technology

Crocus Technology开发和制造基于其获得专利的XtremeSense™ TMR传感器技术的先进磁性传感器。Crocus的颠覆性磁传感器技术能够在宽温度范围内实现最高灵敏度、最低功耗和最小尺寸。Crocus总部位于加利福尼亚州米尔皮塔斯。了解更多信息，请访问 http://www.crocus-technology.com 。

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