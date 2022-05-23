Crocus 帶來高精度高電流非接觸式電流感應的前景

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加州米爾皮塔斯, May 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 顛覆性 TMR（隧道磁阻）XtremeSense® 感應器的領先供應商 Crocus Technology Inc. 今天宣佈推出 CT45x 系列非接觸式隔離電流感應器，透過更簡化的解決方案實現高精度和高電流測量。CT45x 與現有的解決方案不同，容許製造商省去昂貴的屏蔽、集中器或核心。CT452 和 CT453 提供非接觸式 0.7% 的精度、1 MHz 的頻寬，及對外部磁場的抗擾性優於 -50 dB，而無需額外的機械組件。該性能和精度組合讓客戶能夠降低其整體產品尺寸及重量，以便他們能以小巧和簡單的解決方案取代大型而昂貴的電流感應模組。



隨著目前需求不斷提高，因此精確測量高電流的挑戰相應增加，一般為 >200 A，並通常高達 2,000 A。具有隔離放大器的分流電阻器現已廣泛使用，但存在 I2R 損耗問題，而且往往體積大而且成本高昂。目前 Hall Effect 和 AMR 等以磁性為基礎的解決方案都不太準確，而且溫度漂移較高。CT45x 系列產品以 XtremeSense TMR 技術為基礎，憑藉可根據系統要求擴展的高訊噪比 (SNR) 非接觸式方法、高頻寬和快速回應時間、共模場抑制及在溫度範圍內達到高精度測量，產品帶來前景。

此外，許多應用現在都需要非常準確的電流測量，毫安培範圍要達到 1,000 A 左右或更高。這類解決方案通常需要多個電流感應器方可達到所需的系統性能，同時存在許多設計上的折衷與複雜性。利用 Crocus 的 XtremeSense TMR 電流感應器，即可透過使用能提供大動態範圍和高訊噪比的單個 CT45x 感應器來提供實在而簡單的解決方案。例如，CT45x 能夠測量到低至 500 mA 及高達 1,800 A 的解析度，同時保持超過 0.7% 的精確度。

CT45x 提供突破性的雜訊性能，最低至 0.55 mV RMS ，使應用程式能夠感應透過母線感應低電流水平和電流的微小改變或變化。該表現比現有的 Hall Effect 解決方案優秀約 10 倍。結果讓 CT45x 測量的訊噪比高達 77 dB，使系統能夠以更高的精確度處理更高的解像度數據。

Crocus Technology 主席兼行政總裁 Zack Deiri 表示：「隨著公司推出 CT45x 系列非接觸式電流感應產品，我們現在能為客戶提供從低電流到高電流的完整產品組合。這個以 Crocus 的尖端 TMR 技術為基礎的產品是最令我們感到振奮的技術，因為 XtremeSense TMR 帶來的效益可解決現有解決方案無法在妥協的情況下滿足的更高電流應用需求。Crocus 很高興能夠滿足新的高電流市場需求，如 BMS、逆變器、直流電/直流電轉換器等。」

產品特點和表現：

CT450 和 CT452 (5 V 版本) 和 CT453 (3.3 V 版本)

絕緣非接觸式電流感應器

能夠測量從 5 mA 到 >2,000 A 的電流

總輸出誤差 ±0.7% 全刻度

300 ns 回應時間，1 MHz 頻寬

提供六種不同配置的現場範圍

過場檢測 (OFD) 的保護能力

整合式共模抑制比 (CMFR) 具有 90% 抗干擾度 (CT452/3)

均勻磁場感應 (CT450)



適用於 EV 充電器、電池管理系統 (BMS)、直流電/直流電轉換器、48-V 系統、雙向充電及 交流電/直流電逆變器的應用。

gCT450 以 TSSOP-8 封裝提供。CT452/3 以 TSSOP-16 封裝提供。如欲了解更多資訊，請瀏覽產品網頁：

CT450 https://crocus-technology.com/products/ct450/

CT452 https://crocus-technology.com/products/ct452/

CT453 https://crocus-technology.com/products/ct453/

關於 Crocus Technology

Crocus Technology 以其專利型 XtremeSense® TMR 感應器技術為基礎開發及製造先進的磁性感應器。Crocus 的顛覆性磁性感應器技術可實現最高靈敏度、最低功耗和最小尺寸的寬溫度範圍。Crocus 的總部設於加州米爾皮塔斯。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://www.crocus-technology.com 。

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