CBI présente un nouvel univers pour AlphaVerse: Qtopia, le premier métaverse dédié à la communauté LGBTQ

Univers développé en association avec des représentant s de la communauté

Priorité donnée à la création d’un monde virtuel permettant aux membres de se retrouver autour des thèmes importants pour la communauté

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce la création de Qtopia, le premier métaverse dédié à la communauté LGBTQ. Détenu et développé par CBI, Qtopia offrira, à partir de son lancement début 2023, un espace en ligne promouvant la culture et la défense des droits LGBTQ au sein d’AlphaVerse, le métaverse de CBI.

En partenariat avec Rachel Kimelman et Jordan Weiss, cofondateurs de l'application sociale LGBTQ Qutie, Qtopia se veut un lieu de rencontre et d'échange en ligne pour les membres de la communauté LGBTQ et leurs alliés. Cet univers permettra à la communauté LGBTQ d'interagir et d'échanger des idées dans un monde solidaire, et de coordonner des initiatives à l'intérieur et à l'extérieur du monde virtuel. Les utilisateurs pourront créer une expérience totalement immersive comprenant des maisons, des appartements et d'autres lieux de rencontre virtuels. Une partie des produits de la vente de certaines propriétés sera également reversée à des organisations caritatives LGBTQ. Le lancement de Qtopia sera soutenu par des partenaires tels que le Stonewall Inn Gives Back Initiative, le Ali Forney Center, le Hudson Pride Center, le Princess Janae Place, Open Finance, Playout Apparel et Stuzo Clothing. L'équipe de Qtopia travaille également avec le célèbre DJ, animateur de télévision et défenseur des droits, Joshua Zeke Thomas, fils de la célèbre star de la NBA Isiah Thomas, qui s'engage auprès de ses fans et leur offrira une expérience unique dans le monde virtuel.

« Nous sommes très enthousiastes et fiers d'annoncer le premier Metaverse axé sur le LGBTQ et de nous associer à AlphaVerse pour le lancer », ont déclaré Jordan Weiss et Rachel Kimelman qui rejoignent CBI en tant que consultants. « Qtopia soutiendra la communauté en lui offrant non seulement un espace pour se réunir virtuellement du monde entier, mais aussi financièrement, puisqu'une partie de nos ventes sera reversée à des œuvres caritatives et que notre univers se concentrera sur le soutien des projets LGBTQ-friendly. »

Disclaimer

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris depuis le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io .

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Maisie MOURET

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

Pièce jointe