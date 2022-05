Wi-SUN アライアンスが、メンバーへのデジタル証明書提供に、WISeKey PKIサービスを選定

2022年4月xx日スイス、ジュネーブ発 – スイスを拠点とするセキュリティ認証局およびIDソリューションのリーディング企業であるワイズキー・インターナショナル・ホールディング (WISeKey International Holding Ltd、”WISeKey” SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY) は、モノのインターネット(IoT)を実現するためのWISeKey INeSTMデジタル証明書管理ソリューション ( Certificate Management Solution , CMS )によって、ワイズキーがWi-SUNメンバーに、グローバルなPKIベースのセキュリティサービスの提供者に選定されたと、発表しました。

このパートナーシップは、1億を超えるエンドポイントに係る、デバイスベンダー、シリコンベンダー、ユーティリティ、スマート・シティなどで成り立つエコシステム内で、46か国に300を超えるメンバーとWISeKeyのビジネスチャンスを促進します。

Wi-SUN FANは、スマートユーティリティ、スマートシティ、スマートグリッドに、通信効率、品質、およびレジリエンスの強化を提供します。INeSTM CMS for IoTは、X509 ITU(ISO / IEC 9594-8:2001)標準規格に従ったデジタル証明書を利用して、PKIソリューションで、オブジェクト(対称物)のデジタルIDを発行、有効化、および管理を行う、柔軟でスケーラブルな証明書管理プラットフォームです。

INeSTMはデバイス管理機能を統合し、WebインターフェイスとREST APIを介して使用できます。これにより、顧客と開発者はデバイスと証明書の管理を自動化し、製造チェーンと統合できます。

Wi-SUNアライアンスのプレジデント兼CE0であるPhil Beecherは、次のように述べています。 「WISeKeyは、大規模なPKIエコシステムの設計、運営、および管理の専門家であり、接続された何百万ものデバイスのアイデンティティを確立します。 WISeKeyチームは、Wi-SUN FANネットワークの効率的な展開を形作るために私たちと緊密に協力し続けています。」

「強力に保護された(IoT)デバイスのアイデンティティは、安全なIoTソリューションの基盤となるビルディングブロックです」と、WISeKey IoTビジネスラインのディレクターであるGweltas Radenacはコメントしています。 「当社のセキュリティソリューションにより、Wi-SUNのメンバーとパートナーは、ハードウェアにアンカーされたデジタルデバイスのアイデンティティを効果的に、確立して、大規模活用が行えます。」

ワイズキーのセキュリティ・チップは、国際標準のCommon Criteria (CC)に準拠した、Evaluation Assurance Level + (EAL4+)に認証されています。

ワイズキーについて:

ワイズキー (WISeKey、NASDAQ: WKEY、スイス証券取引所:WIHN) は、ブロックチェーン、AI、IoT技術を利用して、インターネットの中心点としての人間とオブジェクトに大規模なデジタル・アイデンティティのエコシステムを展開しているグローバルで先進的なサイバーセキュリティ企業です。WiseKeyテクノロジーは、OISTE、スイスの暗号化ルートオブトラスト(「RoT」)によって信用担保されており、リアルと仮想の両環境で、モノのインターネットに安全な認証と識別を提供します。ワイズキー(WISeKey) RoTは、オブジェクト間およびオブジェクトと人との間での、オンラインのトランザクション規律を確保するための共通のトラストアンカーを提供します。

ワイズキー (WISeKey)のマイクロコントローラーは、今日のすべてのモノにインターネットを普及させるコンピューティングとネットワークを保護します。ワイズキーIoT技術は、15億個以上のマイクロチップとして、現在、主要なすべてのIoTセクター (コネクテッドカー、スマートシティ、ドローン、農業センサー、偽造防止、スマート照明、サーバー、コンピューター、携帯電話、暗号トークンなど) で利用されています。 ワイズキーの半導体事業部は50以上の特許を持ち、世界で6社しかないセキュアマイクロコントローラの1社として、膨大に増え続ける、人、アプリケーション、およびオブジェクト間のデジタルインタラクションを保護しています。

ワイズキーのセキュリティチップは、世界で最も要求の厳しい認証機関であるCommon Criteria と FIPS(NIST)に準拠しており、最高水準のセキュリティ、信頼性、品質を使用して設計、テスト、製造されています。また管理運営は認定された環境(ISO 27001)で行われています。

詳しくは、www.wisekey.com を参照ください。

Wi-SUN アライアンスについて

Wi-SUNアライアンスは、業界トップ企業から成る世界的な非営利の会員制団体です。その使命は、IEEE802、IETF、TIA、TTC、ETSIなど国際規格機関のオープンな世界標準規格を使って、スマートシティー、スマートグリッド、その他のインターネット・オブ・シングス(IoT)アプリケーションで使用される相互運用可能な無線ソリューションの世界的な普及を推進することです。世界で300社以上の会員を擁するWi-SUNアライアンスは業界の全ステークホルダーに開かれており、シリコンベンダー、製品ベンダー、サービスプロバイダー、公益事業、大学、企業、市町村、地方政府組織が加盟しています。

詳しくは、www.wi-sun.org を参照ください。

Wi-SUN AllianceとWi-SUN AllianceのロゴはWi-SUNアライアンスの商標です。

